Olav Thon er Oslo Børs' dårligst betalte styreleder: - Synes jeg får bra timelønn

Mange tar til orde for høyere honorarer for styremedlemmer. Børsens dårligste betalte styreleder, Olav Thon, er imidlertid fornøyd med lønnen sin.

- Det er tre styremøter i året og det får jeg 100.000 kroner for. Det blir 30-40.000 kroner per møte. Det synes jeg er en bra timelønn, sier Olav Thon til Nettavisen og ler.

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver lederne av valg- og nominasjonskomiteene i Equinor, Telenor, Norsk Hydro og Yara International at «hvis vi skal kunne gjøre vår jobb og finne de beste, bør styrehonorarene justeres opp slik at de blir konkurransedyktige».

Dårligst betalt

Med et honorar på 100.000 kroner i året for sin stilling som styreleder i børsnoterte Olav Thon eiendomsselskap, er nygifte Thon børsens dårligst betalte styreleder.

Det viser tall fra Norsk institutt for styremedlemmer som Nettavisen har fått tilgang til.

I snitt bruker styrelederne i norske børsnoterte selskaper 503 timer, eller rundt 30 prosent av et årsverk på sitt lederverv. I fjor tjente styrelederne i snitt 550.000 kroner på styrelederverv, ifølge Dagens Næringsliv.

- Stor forskjell

Thon undersstreker imidlertid at selv om tittelen er den samme, varierer oppgavenen til en styreleder kraftig fra selskap til selskap.

- Det er veldig forskjellig å være styreleder i et selskap som Equinor eller Yara og i for eksempel Nordby kjøpesenter. I de virkelig store selskapene er det å være styreleder nesten en heltidsjobb, som krever virkelig mye arbeid. Heldigvis finnes det masse selskaper som går mer eller mindre av seg selv og da bør heller ikke styrehonorarene være så høye, sier Thon.

- Det er liten grunn til en i styret til et slikt selskap som skal få så godt betalt som i et stort internasjonalt selskap. Hvis alle styrer skulle få betalt mange millioner kroner i hver blir det bare kaos, sier Thon.

Lønnskonge

Den ubestridte lønnskongen blant styrelederne på Oslo Børs er Bijan Mossavar-Rahmani, med et honorar på 6,44 millioner kroner. Mossavar-Rahmani er såkalt «arbeidende styreleder». Dette betyr at de har arbeidsoppgaver utover det som normalt ligger til et styrelederverv.

Nest best betalt er Ng Siu Fai, som er styreleder i Junhui Shipping, med et honorar på to millioner kroner.

Disse to er etterfulgt at styreleder i Subsea 7, TGS-Nopec, Team Tankers og Marine Harvest, nå Mowi. Disse seks selskapene er de eneste som gir styrelederen sin mer enn én million kroner i honorar.

Ønsker større forskjell

Gro Brækken, generalsekretær i Norsk institutt for styreledere, sier at honorarene i børsnoterte selskaper har økt betraktelig siden 2010.

- Dette gjenspeiler i større grad betydningen av styrenes, underkomiteenes og valgkomiteenes rolle og oppgaver, og ikke minst en betydelig økning i arbeidsmengde, krav og reguleringer, sier hun i en melding.

- Etter vår vurdering at det fortsatt er for store honorarforskjeller mellom styrene i statlige og børsnoterte selskap, og valgkomiteenes viktige og stadig mer tidkrevende arbeid er gjennomgående nokså lavt honorert i de fleste selskap, sier hun videre.