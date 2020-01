Gjør nye tildelinger til forskning gjennom Olav Thon-stiftelsen.

Olav Thon gir bort 30 millioner kroner til forskning gjennom Olav Thon-stiftelsen.

Det er klart på pressekonferansen på Hotel Bristol i Oslo sentrum torsdag moren.

Professor Vilhlem Bohr, som er dansk, får årets tildeling av den internasjonale forskningsprisen på 5 millioner kroner. Han er spesielt kjent for arbeidet med DNA-reparasjon.

Prisen på fem millioner kroner er en svært stor sum for forskningspris. Til sammenlikning er Nobelprisen på i underkant av åtte millioner norske kroner.

Ved siden av det utdeler stitelsen nasjonale priser for fremragende undervisning, samt stiftelsens millionbidrag til forskjellige forskningsprosjekter. I år gir Thon-stiftelsen penger blant annet til et prosjekt for 3D-printing av bein og generering av hvit substans i den voksne menneskehjernen.

Olav Thon Stiftelsen deler hvert år ut betydelige beløp til forskning og andre allmennyttige formål.



I 2013 overførte Olav Thon midler for 25 milliarder kroner til Olav Thon Stiftelsen. Stiftelsen eier og driver Olav Thon Gruppen, som yter støtte til forskning og andre allmennyttige formål.

