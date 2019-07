Olav Thon håver inn millioner på flaskepant uten å pante

På tre år har selskapet Thon Holding mottatt 10 millioner kroner fra Pantelotteriet.

Hver gang vi panter flasker har vi også muligheten til å gi noe til Pantelotteriet. Da kommer det en beskjed opp på displayet at overskuddet fra Pantelotteriet går til Røde Kors.

Nå viser det seg at det ikke er riktig. Andre nyter også godt av pantegevinsten. Selskapet Thon Holding, som er opprettet av eiendomskongen Olav Thon, fikk 2,5 prosent av inntektene fra lotteriet i fjor. Det skriver Finansavisen (krever abonnement).

Det betyr at for hver liten flaske som har en pant på to kroner, gikk fem øre til selskapet i 2018. Finansavisen skriver videre at Thon Holding egentlig fikk 3.8 prosent av inntektene i fjor, hvis man trekker fra premiene som utbetales.

Mottatt ti millioner



Grunnen til at Olav Thon har fått millionutbytte av pant, er at Thon Holding eier 60 prosent av selskapet Norsk Pantelotteri. I 2018 satset nordmenn 144 millioner kroner i Pantelotteriet, hvor 50 millioner ble utbetalt i gevinster og 50 millioner gikk rett til Røde Kors.

De resterende 44 millioner gikk altså til Norsk Pantelotteri, og etter at eierne bestemte seg for å betale ut 6 millioner i utbytte, gikk 3,6 millioner kroner til Thons selskap. Til sammen har selskapet fått 10 millioner i utbytte de tre siste årene, skriver Finansavisen (krever abonnement).

Kan få mer penger i 2019

Etter at de nye pantesatsene ble innført i 2018, økte omsetningen til Pantelotteriet med 40 prosent. Små flasker og bokser har en pant på to kroner, og store flasker og bokser har en pant på tre kroner. Det gir henholdsvis fire og seks lodd.

Det betyr at Pantelotteriet ser for seg å selge 400 millioner lodd i år, og hvis de klarer det, så vil utbyttet til Thon Holding bli enda større, opplyser Finansavisen (krever abonnement).