Olav Thon klar for rettssak: - Vil han at jeg skal be på mine knær?

Milliardær Olav Thon slår knallhardt tilbake mot kritikken fra Stavanger-politiker.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Tirsdag skrev Nettavisen Økonomi at Olav Thon protesterer på at Stavanger formannskap 9. mai nektet Old Irish Pub nattklubbevilling.

Etter at brannvesenet og A-krim i mars avdekket at ni polske arbeidere var innlosjert i det som framstod som en brannfelle hos Old Irish Pub, stemte et knapt flertall i formannskapet nei til å gi utestedet bevilling. Mandag skrev nettstedet Byas.no at utelivskonseptet nå klager på avgjørelsen til formannskapet.

Nå sier Olav Thon, som eier lokalene som Old Irish Pub har flyttet inn i, at han ikke vil gå stille i dørene dersom formannskapet igjen nekter leietakerne bevilling.

- Ja, jeg er klar til å hjelpe til i en rettssak. Old Irish Pub fikk en bot på 300.000 kroner og betalte den. Jeg har sagt til dem (Old Irish Pub, journ. anm) at jeg tror de har en god sak, sier Thon til Nettavisen Økonomi.

Les også: Røkkes gigantutbygging: Her er de endelige tegningene

- Har vist seg som en useriøs aktør

Normalt er det rådmannen som innvilger søknader om skjenkebevilling, men i prinsipielle saker er det formannskapet som bestemmer. I sin behandling av saken viste rådmannen til brudd på arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven. Men rådmannen mente likevel at Old Irish Pub burde få skjenkebevilling - ettersom lovbruddene ikke hadde sammenheng med alkohollovens formål.

Nettopp denne manglende sammenhengen har også huseier Olav Thon merket seg.

- Det som skjedde i mars har ikke noe med saken å gjøre, sier Thon.

Olav Thon har en nettoformue på 1,8 milliarder kroner, ifølge Kapital. Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

Les også: Tysk vindkrafttopp med klar melding til aksjonistene: - Vi bygger uansett

Old Irish Pub eier og driver 30 puber i Danmark, og har planer om å etablere seg flere steder i Norge. Kjeden har allerede skjenkebevilling på steder i Oslo og Drammen.

Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland var blant dem som i mai stemte ned rådmannens innstilling om å gi utelivskonseptet nattklubbevilling. De andre var Ap, KrF, MDG og Rødt, samt en uavhengig.

- For Venstre er det helt uaktuelt å la seg kue av Olav Thon, sier Søndeland og fortsetter:

- Formannskapet har allerede behandlet denne saken. Den var godt belyst av rådmannen både juridisk og med tanke på andre hensyn. En ny behandling vil ikke tilføre saken noe som helst nytt.

Ordførerkandidaten mener Thon heller burde bruke advokatene til å gjennomgå egne retningslinjer og sette nye standarder for forretningspartnere i framtiden.

- Old Irish Pub har vist seg som en useriøs aktør, og det er forstemmende at Olav Thon ikke viser et fnugg av ydmykhet eller erkjenner et snev av manglende profesjonalitet fra utestedet etter alt det tullet de har stelt i stand, sier Søndeland.

Venstres Jan Erik Søndeland mener Old Irish Pub allerede før åpning har vist seg som en useriøs aktør, og det danske utelivskonseptet ikke har gjort seg fortjent til skjenke- og nattklubbevilling. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fnyser av påstander om manglende ydmykhet

Konfrontert med Søndelands påstander, sier Thon at det er viktig for ham å eventuelt prøve saken i retten av hensyn til fremtidig bruk av De røde sjøhus.

- Hvis han mener jeg ikke er ydmyk nok, hva er det da han vil ha fra meg? Vil han at jeg skal be på mine knær for å få lov til ta i bruk min egen eiendom, spør Thon retorisk, og legger til:

- Jeg tror vedtaket er fattet på feil grunnlag, og om det må prøves i retten så har jeg ikke noe imot det.

Høyre i Stavanger, som ifølge forrige måling vil kapre hver tredje velger i Stavanger, ønsket ikke å nekte Old Irish Pub bevilling under avstemmingen 9. mai. Ordførerkandidat John Peter Hernes sier han, som Søndeland, har et svært dårlig inntrykk av utelivskonseptet - men ønsker ikke å bruke skattebetalernes penger på erstatning til Old Irish Pub i en eventuell rettssak.

- I denne saken må vi høre på rådmannen og våre jurister. Hvis Old Irish Pub går til en rettssak som vi risikerer å tape, vil vi ikke bruke energi på det. Da burde vi heller gå dette og andre utesteder nøye i sømmene for å sikre seriøs drift, sier Hernes.

Høyre-topp John Peter Hernes er langt ifra imponert over Old Irish Pub, men mener kommunen ikke har mulighet til å nekte den danske kjeden skjenke- og nattklubbevilling på grunnlag av arbeidsmiljøloven. Foto: Høyre

Høyre-toppen sier partiet ønsker å revidere skjenkereglene for å tiltrekke seg mer seriøse aktører, til gagn for både publikum og ansatte i bransjen. Stavanger har i flere år hatt i sine retningslinjer at de ikke ønsker skjenking på utesteder med stripping og liknende. Nå ønsker Hernes en ytterligere innskjerping.

- Juridisk har det vært helt på kanten, men så lenge vi har hatt dette i retningslinjene, så har vi kunnet si nei. Men ellers kan ikke kommunen stoppe utesteder som skaper trøbbel, men som ikke bryter loven, sier Hernes.

- Søndeland mener Thon mangler ydmykhet i denne saken. Hva synes du?

- Det er vel ikke uvanlig å innta en slik posisjon når man ruster opp til en eventuell rettssak. Frontene blir mer steile enn ellers, sier Hernes.

Les mer: Olav Thon gifter seg i sommer

- Naturlig at Thon får si sin mening

Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, stemte også for å nekte bevilling til Old Irish Pub.

- Vi ønsker ikke å gi aktører som ikke jobber etter minstekrav i arbeidsmiljøloven skjenkebevilling, sier Nordtun.

Ap-toppen har imidlertid ikke noen motforestillinger mot at Olav Thon blander seg inn.

- Olav Thon er huseier og en part i saken. Det er naturlig at han får si sin mening, som alle andre huseiere ville gjort, sier Nordtun.

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat Stavanger Arbeiderparti, var en del av flertallet i formannskapet som nektet Old Irish Pub nattklubbevilling i Olav Thon Gruppens lokaler. Foto: Arbeiderpartiet

Old Irish Pubs advokat Dag Christian Fosse skriver i en tekstmelding til Nettavisen Økonomi at daglig leder Peder Blak ønsker å gi politikerne ro til å behandle klagen, og at kjeden ikke har noen kommentarer utover det.

Les mer: Olav Thon knuste påskehandel-rekord: – Helt fantastisk