Olav Thon om forloveden Sissel Berdal Haga: - Det er ganske enestående

I mange år ønsket Sissel Berdal Haga at kjæresten Olav Thon skulle skille seg. Nå skal de endelig bli mann og kone selv.

Olav Thon gikk på ski første gang han skjønte at Sissel Berdal Haga var et godt koneemne. Det var på Hallingskarvet, de to hadde akkurat møttes og skulle legge ut på en slitsom tur. Men det skremte ikke den daværende tingsrettsdommeren fra Oslo. «Jeg liker å slite», sa hun til milliardæren.

- Noe sånt er greit å vite for en hallingdøl som meg, sier Thon og ler.

Siden den gang, for rundt 35 år siden, har det stort sett vært dem. De passet sammen. Begge liker det gode friluftslivet. De liker å gå langt og hardt. Sutring og klaging er ikke tillatt. Fredag neste uke skal Thon (95) og Haga (78) endelig gifte seg, etter 35 års samliv. De holdt ut og de holdt sammen.

- Andre personer setter seg ned og spiser en stor lunsj når de går en tur. Vi har en brødskive i lommen og spiser den der vi står. Så går vi videre. Jeg tror det sier noe om det nøkterne livet og gleden over de enkle ting, sier Haga.

Uenig om Trump

Da Thon traff Haga, oppdaget han en omsorgsfull kvinne som tør å stå for det hun mener.

Begge har en sans for humor og diskuterer både forretninger og samfunnsliv. Slik holder de gløden i forholdet. Selv om de sier at de aldri krangler, er de også uenig om mangt.

- Når jeg sier at Donald Trump gjør mange bra ting, som jeg mener, da kan vi holde det gående i en time eller to, sier Thon og ler.

- Sånne ting kan bringe temperaturen godt opp i vår lille stue.

- Ja, jeg har kanskje ikke samme nesegruse beundring for Trump som Olav, men det er tillatt å ha egne meninger, sier Haga med et spøkefullt smil.

Forskjellig er de også på andre områder. Sissel Berdal Haga forteller alltid sannheten. I løpet av 35 år samliv har Thon aldri hørt henne komme med en løgn.

- Det er ganske enestående at Sissel er slik. Jeg er annerledes. Hvis jeg kan glede noen med en liten hvit løgn, så gjør jeg gjerne det, sier han.

Lager te

Når Thon skal glede samboeren, går han ned og lager frokost, te og skreller appelsiner og frukt. Selv lager alltid Haga matpakker til eiendomskongen, følger han til bilen, stikker hodet inn og kysser han på kinnet når han skal på jobb.

DAGLIG KYSS: Hver dag får Olav Thon et kyss på kinnet av Sissel Berdal Haga før han drar på jobb. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Det gjør jeg hver dag. Det å vise omsorg og omtenksomhet for hverandre og ville hverandre vel er viktig i et forhold, sier Haga.

Thon sier seg helt enig.

- Kjærlighet etter min oppfatning er først og fremst omsorg. Hvis den ene part viser omsorg så er det ikke enkelt å ikke gjengjelde det, sier Thon.

Var gift fra før

Paret traff hverandre for første gang for 35 år siden, men kan ikke helt tidfeste når de ble kjærester. På et tidspunkt skjønte de bare at de var det. De skjønte at det var ingen vei tilbake.

Men helt uproblematisk var det heller ikke. Mens Thon var sammen med Haga, var han fortsatt gift med Inger Johanne Thon. Inger Johanne var rammet av Alzheimer relativt tidlig og forvant helt bort fra virkeligheten. Thon valgte imidlertid aldri å skille seg fra Inger Johanne, som døde i fjor.

- Hun var syk. Jeg la aldri skjul på den situasjonen og oppfattet det ikke som en sensasjon. Man kan sikkert synes at det var merkelig å gjøre det sånn, og noen mener kanskje det ikke burde ha skjedd. Men vi valgte å ikke ta noen radikale beslutninger. Vi tok én dag av gangen og nå blir jo jeg og Sissel gift, sier Thon.

Syntes det var ubehagelig

Haga legger imidlertid ikke skjul på at hun syntes situasjonen var vanskelig.

- Jeg synes det har vært ubehagelig i alle år for å være helt ærlig. Samtidig hadde jeg Olav og vi levde vårt liv uavhengig av dette og vi var veldig glad i hverandre, sier Haga.

- Fikk dere mange reaksjoner på dette?

- Vet du hva, vi er aldri på sosiale medier og leser ikke sladder, så det var langt utenfor vår sfære. Jeg vet ikke hva Olav oppfattet og hørte fra forretningsforbindelser, men det har aldri affisert meg. Hva andre sier og mener er meg likegyldig, sier Haga.

- Ønsket du at Olav skulle skille seg?

- Ja, selvfølgelig. Det legger jeg ikke skjul på, men å argumentere i en sånn affære hjelper ikke. Enten står man i det eller så står man ikke i det. Vi valgte å stå i det, sier Haga.

Thon sier på sin side at han ønsket at det skulle gå stille og rolig for seg.

- Det er noen som følger en annen vei og bryter inn og skaper mye brudulje og masse ulykke. Her var det jo sykdom inne i bildet og vi synes vi er kommet bra fra det, sier han.

JOBBER: Haga sitter i styrer og er designansvarlig for Thons hoteller. Etter at hun kom inn i gruppen, har hotellene vunnet mange priser. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Stor oppstuss

Giftermålet mellom de to er blitt en stor begivenhet og slått opp mange steder, både i Norge og Sverige, et annet land hvor Thon-gruppen er tungt inne.

Men etter så mange år sammen, så er kanskje det oppsiktsvekkende.

- Vi er til sammen 175 år gamle. Jeg hadde ikke ventet at det skulle være så mye oppstuss, men det er hyggelig når man ser at folk bryr seg og er interessert, sier Thon.

Selve frieriet ble unnagjort over en frokost. Thon selv stilte med ring og det hele.

- Det skjedde ved kjøkkenbordet som så mye annet. Vi er veldig lykkelig og ekstra glade, sier Haga.

Startet ny karriere som 70-åring

Haga jobbet som tingrettsdommer frem til pensjonsalder. Deretter startet hun som 70-åring sin andre karriere som designansvarlig og styregrossist i Thon-gruppen. Hun er dessuten styreleder i Olav Thons legat, en jobb hun har så lenge hun vil.

- Alle er direktører unntatt meg. Jeg hadde ikke lov til å sitte i styrer når jeg var dommer, men nå sitter jeg i det meste Olav har av viktige ting. Selv synes jeg det var bra at de fikk en jurist inn. Ting har kanskje skjedd litt tilfeldig og litt mindre formelt enn jeg liker, så jeg har strammet litt opp, sier hun og ler.

Helt fra barndommen av, har Haga hatt en interesse for design og farger. Fra studietiden sydde hun sine egne klær. Da hun fikk sine tre barn, sydde hun klær til dem også.

- Jeg hadde ikke tid om dagen, så jeg tok i bruk natten fordi det var så gøy. Farger og form har alltid ligget for meg, sier Haga.

FARGEGLADE: Haga har elsker farger helt fra hun var ung. Thon liker det, også fordi det er bevist at det er bra for inntjeningen på kjøpesentrene. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Fargeglad

Thon understreker at også han alltid har vært glad i farger.

- Samtidig er det en kjensgjerning at et kjøpesenter som har mørke, triste farger og mye grått har lavere salg per besøkende enn et kjøpesenter med friske, glade farger, sier forretningsmannen.

Men også hotellvirksomheten har fått et løft etter at Haga kom inn i bildet. Nylig ble et av de nyoppussede hotellene i Hagas regi, Rosenkrantz Bergen, kåret til Norges beste av Tripadvisor.

Men selv om Thon ønsket det, var det mye murring internt i Thon-gruppen. Mange mente Hagas planer kostet for mye penger.

- Det ikke alle forsto er at et hotell må oppgraderes hvert tiende år. Skal folk betale mye penger for å bo på hotell, så må det være et fint sted som folk liker seg, sier Haga.

Tvilte seg frem

Thon selv trumfet gjennom planene.

- Jeg har heldigvis fortsatt litt innvirkning, sier han med et lurt smil.

Thon sier han ikke var redd for å gi sin samboer en så stor rolle i Thon-gruppen,

- Jens B. Heyerdahl pleide å si «vi tvilte oss frem» og det er slik i visse situasjoner i livet at man må tvile seg frem. Men jeg har alltid hatt en overbevisning om at Sissel hadde evnen til å finne gode fargeløsninger. Du fikk jobben uten å søke, sier Thon til kvinnen ved sin side.

Ga Thon toppluen

Men Haga gjør ikke bare Thons hoteller mer fargerike. Hun har også gjort det samme med Thon selv. Haga har «en viss påvirkning» på Thons egen fargerike garderobe og står bak hans mest markante kjennemerke, den røde toppluen.

- Da jeg traff Olav første gang, hadde jeg inntrykk av at han var en litt grå og kjedelig forretningsmann. Jeg ville ha en ungdommelig flott kar ved min side og da må man ha litt særpreg også. Han kler utrolig bra luer, han har ansikt til det og han blir litt elegant, sier Haga.

En riksdagsmann sa at den røde luen var det beste PR-stuntet han hadde sett, men selv er det litt tilfeldig at fargen ble rød. Thon hadde mistet en gul lue på vei til Gardermoen og Haga sa hun kunne hekle en ny lue til han.

- Garnet du hadde var rødt, så da ble det en rød lue, sier Thon.

Både Thon og Haga stiller til intervju i sine fargerike klær. Thon i sin røde topplue, blå blazer og et grønt lommetørkle. Haga i en elegant gul drakt med et fargerikt sjal over skulderen.

SNART GIFT: Olav Thon og Sissel Berdal Haga gifter seg fredag 21. juni på Hotel Bristol. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

En så fargerik kvinne har selvsagt ikke tenkt å bli hvit brud.

- Jeg har nettopp fått sydd en lekker, gul kjole jeg har tenkt å stille opp i og en stor oransje hatt. Det er kanskje litt uvanlig, men jeg liker ikke å være altfor mainstream, sier Haga.

- Man kler seg veldig grått i Skandinavia. Du finner ikke en parisisk dame som går med så mye triste klær. Jeg skjønner ikke hvorfor flere ser gleden i å ha farger.

Thon er «gofa»

Paret bor sammen i en tomannsbolig i Oslo, nært opp til Nordmarka. Hagas tre barn og tre barnebarn på sju, ni og elleve er ofte på besøk og hygger seg med dem. Barna kaller Thon «gofa», hallingdølsk for «godfar», altså bestefar.

Paret har ikke hjelp i huset eller hagen, de rydder og vasker selv. De har ikke lyst til å slippe folk så tett innpå seg.

HELT TOPP: Den røde toppluen er Hagas verk og er blitt kalt det beste PR-stuntet noensinne. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Vårt hjem er vårt hjem. Vi har ikke stor plass, men nok. Olav er en mester på å ta ut av oppvaksmaskinen. Helt superperfekt er det ikke, men det er ikke rotete. Det er bra, sier Haga.

Der er Thon litt uenig.

- Hvis jeg slipper til, så blir det rotete, sier Thon.

- Olav er egentlig en ordensmann, men du rydder ikke hver eneste dag, skyter Haga modererende inn.

Aktive

Thon og Haga har tross sin fremskredne alder fortsatt et aktivt liv. De drar på teater, konserter, og til og med kino av og til, selv om det har hendt at Thon sovner i de gode stolene på Storo kino. Ikke minst jobber begge to fortsatt fulltid til tross for at de for lengst har passert pensjonsalderen.

- Vi setter oss ikke i sofaen. Når vi kommer hjem etter jobb, tar vi kanskje en liten lur, men så drar vi ut igjen, sier hun.

I kjelleren har de innredet et treningsstudio og der befinner også TV-en i huset seg.

- Vi ser aldri på TV uten å trene samtidig, sier Haga , som fra og med neste fredag helter Sissel Berdal Haga Thon.

- Det er fint å kalle seg mann og kone. Vi begynner å bli litt gamle. Det å vite at vi har hverandre helt trygt og sikkert er veldig godt, sier hun.

- Og hvem vet, kanskje vi blir enda mer forelsket i hverandre enn før?