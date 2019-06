Olav Thon på krigsstien - for ny nattklubb

Old Irish Pub klager på nattklubb-avgjørelse og får personlig støtte av Olav Thon.

I9. mai vedtok et knapt flertall i formannskapet i Stavanger, og gå mot rådmannens innstilling og dermed nekte Old Irish Pub nattklubbevilling. Old Irish Pub klager på avgjørelsen og får støtte av Olav Thon (Olav Thon Gruppen har eid De røde sjøhus siden 1976), skriver lokalavisen Byas.

Under etableringen i Stavanger har Old Irish Pub brutt arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven. For lovbruddene har selskapet fått en bot på 300.000 kroner, skriver Byas.

I innstillingen til rådmannen står det at politikerne må gi danskene bevilling, siden de tidligere lovbruddene ikke omfatter alkoholloven.

Old Irish Pub har klaget på vedtaket og dermed må formannskapet behandle saken på nytt. Olav Thon har i tillegg sendt et personlig brev til formannskapet, skriver Byas. I brevet skriver Thon blant annet:

«Det er meget mulig at benevnelsen er blitt misoppfattet, men at et par dagers opphold skulle medføre en bot på kroner 300.000 og avslag på skjenkerettigheter som hele tiden var en forutsetning til bygging av De Røde Sjøhus slik som disse framstår i dag må jeg få protestere på», skriver Thon.

Han legger til i brevet at han vil personlig møte i Stavanger som partshjelper dersom saken skulle havne i retten.