Olav Thon stanser byggeplanene for Guneriuskvartalet

Tre år etter planene for Guneriuskvartalet ble lansert, stopper nå eier Olav Thon hele prosjektet.

I et brev til byråd for byutvikling i Oslo ber Olav Thon om at planprosessen rundt Guneriuskvartalet og videre politisk behandling termineres, det skriver nettstedet Estatenyheter.

Etter flere runder med avslag ble det i juni levert en endelig plan om hvordan Guneriusområdet skulle utvikles, og denne planen lå nå til politisk behandling.

Ifølge Aftenposten innebar de nye planene blant annet å la Gunerius-tårnet bli stående, bygge et 42 meter høyt hotell, bygge 90 boliger og etablere et torg i midten av kvartalet. I tillegg var det planer om både kino og treningssenter.

Nå mener imidlertid Thon at prosjektet ikke vil bli lønnsomt, og skriver blant annet i brevet at «krav til utbyggingsbidrag i kombinasjon med et begrenset areal, gjør at dette prosjektet ikke kan bli lønnsomt».

- PBE har dertil utformet et eget reguleringsalternativ som blant annet sterkt forringer hotellfunksjonen. Dette medfører at hotellkonseptet ikke vil kunne vinne den markedsposisjon i Oslo som kan gjøre investeringen regningssvarende, skriver Thon i brevet.

Nettavisen har tidligere skrevet om at Thon ikke fikk lov til å bygge mer enn 42 meter i høyden. Da reagerte han på KLP fikk lov til å bygge Oslos høyeste bygg, som til slutt skulle rage hele 135 meter opp i høyden.

- Jeg har Gunerius-kvartalet, som er under tre minutters gange derfra, og som jeg har fått beskjed i store trekk må holdes innenfor 42 meter. Samtidig får KLP altså muligheten til å føre opp et bygg som er tre ganger høyere, sa han da.

