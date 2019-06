Olav Thon tar privatbilen i forsvar: - Det er en velsignelse

Kjøpesenter-kongen er kritisk, selv om han tror han personlig kan tjene på utviklingen.

- Jeg er meget betenkt når det gjelder de inngrep i parkering og biltrrafikk som vi opplever i dag. Jeg tror ikke trenden om å senge av store deler av bysentrum for biltrafikk nødvendigvis er ønskelig, sier Olav Thon til Nettavisen.

I Oslo har byrådet fjernet en lang rekke parkeringsplasser og endret kjøremønstre i sentrum som en del av prestisjeprosjektet «Bilfritt byliv». Det innebærer store begrensinger i privatbilismen og langt flere gågater.

Æresmedlem i DNT

Byrådet mener det gir gode og trygge byrom, og bedre miljø, men Thon er mer skeptisk.

- Jeg er klar over at jeg bærer Den norsk turistforenings æresprismerke på jakkeslaget hver dag. Likevel mener jeg at det å kunne bevege seg fra sitt hjem til der man ønsker å dra i bil er en velsignelse, sier Thon.

Thon er en av yttest få æresmedlemmer i DNT og går alltid med logoen til turistforeningen.

Han viser til at det er mange som også sliter med å komme rundt på andre måter, spesielt eldre.

- Til tross for at jeg er opptatt av naturen og å bruke føttene, er det mange som ikke har anledning til å gå av forskjellige grunner og det er å kunne kjøre bil er naturlig for moderne mennesker, sier han.

KJØPSENTERKONGE: Olav Thon eier mesteparten av de største kjøpesentrene i Norge. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Tror han tjener på det

Thon eier de aller fleste av Norges store kjøpesentre, inkludert Sandvika Storsenter, og Strømmen Storsenter, Lagunen Storsenter i Bergen og Amfi Moa i Ålesund. Han tror at begrensningen av biltrafikk i bysentrum fort kan være en fordel for slike sentre.

- For kjøpesentre kan det være en fordel hvis de stenger

for biltrafikk. Skal folk på en eller måte komme seg til butikken, er det da enda mer nærliggende å velge kanskje kjøpesentret for å gjøre sine innkjøp, sier Thon.

Et sted må folk kunne kjøpe ti liter melk til en stor famile. Skal den fraktes inn og ut og busser og greier, blir det tungt, sier Thon.

- Tiden for privatbilismen er forbi

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo, gir Thon rett i at privatbilen har vært bra for mye.

- Men den er også årsaken til mange av problemene vi har i Oslo, spesielt i sentrum. Oslo har blitt bygd på bilens premisser i mange tiår. Det har ført til kø, kork og kaos i sentrum. Busser og trikker blir stående i kø, og feilparkerte biler gjør at kollektivtransporten blir stående stille. Det finnes ikke et sammenhengende sykkelveinett, og gående må ta omveier rundt store veier. Dette har spesielt gått utover fremkommeligheten til sårbare grupper som eldre og handikappede. Det må vi ta på alvor, sier Marcussen til Nettavisen.

ENDRING: Oslo-byråd Hanna E. Marcussen (MDG) ønsker seg enda færre parkeringsplasser og flere gang- og sykkelveier i Oslo sentrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Hun sier at det skal fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo, men mener at tiden for privatbilismen i sentrum er forbi.

- Mer enn 9 av 10 reiser i sentrum foregår til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Da henger det ikke på greip at man skal fortsette å prioritere mesteparten av arealet til bilen. Når vi spør Oslo-folk hva de ønsker seg i sentrum så svarer de ikke at de vil ha flere biler eller parkeringsplasser. De vil ha flere gågater, sykkelveier, grøntområder, fortausrestauranter og lekeplasser, sier hun.

Mener folket ønsker det

Hun sier at de får mange tilbakemeldinger om at folk er fornøyd med det som skjer i sentrum nå.

- Beboere rundt om i byen har begynt å henvende seg til oss for å få bilfrie gater og torg i sine nærområder. Fremover ønsker vi å satse på flere bilfrie områder i byen.

Hun avviser at fjerning av parkeringsplasser og biltrafikk i sentrum styrker kjøpesentrene.

- Det er jo bare tull. Det var mange som mente at Oslo sentrum kom til å dø om man fjernet parkeringsplasser for å få mer plass til gågater, sykkelveier, lekeplasser og fortausrestauranter. Nye tall fra Oslo Handelstandsforening viser at disse dommedagsprofetiene har slått feil. Handelen i sentrum øker, og jeg tror den kommer til å vokse enda mer i årene som kommer så lenge Høyre, Frp og bompartiet ikke får gjennomslag for å reetablere hundrevis av parkeringsplasser i Oslo sentrum. Det ville vært ødeleggende for bylivet, sier hun.

Thon sier at mange, spesielt eldre, er avhengig av bil for å komme seg rundt. Marcussen sier at det er viktig for dem at alle skal kunne bruke sentrum.

- Hele målet med bilfritt byliv-prosjektet er å gjøre Oslo til en bedre og mer inkluderende by for alle. Med økningen i antall HC-parkeringsplasser, mer fokus på universell utforming, og gater hvor bilen ikke dominerer blir enklere for handikappede å komme seg frem og bruke byen. Og når vi får på plass flere benker og oppholdsområder hvor man ikke trenger å betale for å sette seg ned, blir sentrum et sted også for de med dårligst råd og mer eldrevennlig, sier hun.