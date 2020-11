Olav Thon ut mot Oslo-byrådet: - Jeg kan ikke forstå det

Hotellkongen mener mange av Raymond Johansens korona-tiltak er unødvendige og kommer samtidig med en kraftig advarsel mot Erna Solberg.

- Dette har ikke vært noe smitte på våre hoteller og restauranter, så vidt vi vet, sier Olav Thon til Nettavisen.

Fredag innførte byrådsleder i Oslo Raymond Johansen de strengeste tiltakene i hovedstaden siden mars, med full sosial nedstengning.

Med de nye reglene får ikke hotellene lenger holde arrangementer innendørs, noe som betyr at kurs, konferanser og andre selskapeligheter blir forbudt.

Full permittering

Det førte til at Thon-gruppen fra mandag denne uken går til full permittering av hotellansatte i hovedstaden og i Bergen.

- Det er et voldsomt inngrep. Det gjør at det blir permitteringer på mine hoteller og vi stenger ti hoteller. Det er mer enn 1000 ansatte som nå blir permittert, sier Thon.

Thon sier det med de nye tiltakene fra Oslo-byrådet er umulig å drive hotell og restaurant.

- Jeg kan ikke forstå begrunnelsen bak tiltakene som har ført til at vi må stenge hotellene. Vi mener påbudene er for strenge og i mange tilfeller helt unødvendige. Jeg mener at smittevernsreglene som var på plass allerede var var strenge nok på våre hoteller, sier Thon.

På toppen av det får ikke restaurantene hans servere alkohol. Fra og med tirsdag er det nemlig full sjenkestopp i hovedstaden. Dette gjelder ikke bare nattklubber og pubber, men også hotellrestauranter.

- Det er spesielt forunderlig at det ikke skal gå an å ta et glass vin til maten på Hotel Bristol. Jeg tror ikke akkurat det er publikumet som besøker Bibliotekbaren på Bristol som er den største smittefaren i Oslo. Men vi skal selvfølgelig etterkomme påbudene likevel, sier Thon.

Svenskehandel

Også andre deler av Thons imperium blir påvirket av korona-pandemien. Det gjelder ikke minst på svenskegrensen, der Thon eier de største kjøpesentrene, Nordby, Charlottenberg og Töcksfors.

- Det er ikke annet enn å forholde seg til at grensen mellom Norge og Sverige er stengt, så det er mye mindre drift. Nordby var jo Skandinavias største kjøpesenter, sier Thon.

Han medgir imidlertid at koronaviruset er en helt ny utfordring også for han.

- Jeg har aldri opplevd maken, det må jeg si. Det er helt utrolig at en vesentlig del av norsk næringsliv rett og slett stenges. Jeg tror at hvis dette fortsetter uten at myndighetene trer til med helt andre støtteordninger enn de har gjort hittil har gjort, vil vi se en masse nedleggelser og konkurser i løpet av de neste seks måneder, sier Thon.

Bekymret for Norwegian

Blant de som sliter tyngst er Norwegian, som nylig fikk avslag fra søknadene om statsstøtte. Konsekvensen er at Norwegian varsler store nedbemanninger og rutekutt.

Thon er bekymret for konsekvensene hvis flyselskapet dukker under.

- Hvis Norwegian stenger ned, så vil jo det si at det blir enda tyngre for reiselivet. Hvis ikke man kommer med støtteordninger som er langt mer gjennomgripende enn de man har hatt til nå, så vil man i løpet av vinteren se veldig mange store problemer. Når vi sitter på Oljefondet og så mye kapital, bør det være i akkurat sånne situasjoner at vi kan bruke det, sier han.

Olav Thons kommentarer er oversendt byrådet. Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) svarer som følger:

- Det ligger ingen påbud om å stenge hotellene, men innreiserestriksjoner, forbud mot arrangementer og skjenking rammer også hotellnæringen. Nå som smitteverntiltakene skjerpes, må det følges av målrettede kompensasjonsordninger. Derfor har vi i dag sendt et brev til næringsministeren med innspill til konkrete tiltak for å trygge næringslivet vårt.