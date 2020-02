Olav Thons eiendomsselskap betaler ut over 500 millioner i utbytte

Verdiøkning og renteøkning i seg selv ga rundt 400 millioner kroner i kassa for Olav Thons eiendomsselskap. Nå varsler selskapet økt utbytte.

Nettavisen Økonomi oppdaterer saken.

Olav Thon Eiendomsselskap leverer et resultat før skatt på 2,3 milliarder korner i 2019. 400 millioner kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og selskapets renteavtaler, skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap foreslår et utbytte på fem kroner per aksje for 2019, opp fra 4,40 kroner i 2018. Det betyr at selskapet vil betale ut over 518 millioner kroner til investorene.

Olav Thon Stiftelsen eier direkte og indirekte 73,9 prosent av Olav Thon Eiendomsselskap. Siden tidlig i 1990-årene har satsingsområdet til eiendomsselskapet vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag blant Norges ledende kjøpesenteraktører.

I dag eier eiendomsselskapet 77 kjøpesentre, og 16 av dem forvaltes for eksterne eiere. Sentrale næringseiendommer utgjør 25 prosent av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontorer, handelseiendom og boliger for utleie. I Oslo hadde Olav Thon-konsernet rundt 400 utleieboliger i Oslo-området med en markedsverdi på cirka 2,1 milliarder kroner.

Les mer: Norske milliardærer: Slik blir du rik