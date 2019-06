Olav Thons enorme opptur begynte da han ble pensjonist

Hadde Olav Thon gitt seg som pensjonist i 1990, hadde han gått glipp av hele kjøpesentermoroa som gjorde ham til en av Norges rikeste personer.

Olav Thon har bursdag lørdag, en uke etter at han giftet seg med sin Sissel. 96-åringen, kjent for sin ikoniske røde strikkelue, er nok det mest typiske eksemplet i Norge på en uten høyere formell utdannelse som har slått seg opp til å bli en av Norges desidert rikeste personer.

Det vil si, som 90-åring i 2013 overførte han formuen på vel 25 milliarder kroner til en stiftelse.

Kall ham gjerne Norges store Askeladd, den hardtarbeidende og nøkterne hallingdølen kommer fra enkle kår på Ål. Han ville opprinnelig studere medisin. Det ble imidlertid ingen lege ut av Thon, utbruddet av andre verdenskrig gjorde at foreldrene nektet ham å reise utenlands.

FORELSKET: Sissel og Olav Thon giftet seg på Hotel Bristol i Oslo 21. juni i år. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

I stedet ble det pelsdyroppdrett hjemme på gården og kjøp og salg av skinn i Hallingdal. Driftige Olav tok kontakt med pelshandlere i Oslo, og to rødrevskinn for 600 kroner ble milliardærens første salg. Skinnene danner fremdeles hovedmotivet i Olav Thon Gruppens logo.



Pelsbutikk

Som 18-åring etablerte han sin første butikk på Majorstuen i Oslo vest (Volvat pels) og studerte ved Handelsskolen. Eiendomskarrieren startet i 1942. I 1950 kjøpte Thons Karl Johans gate 5–7, i dag kjent som Arkaden, for 1,7 millioner kroner.

Thon fortalte bladet NæringsEiendom for noen år siden at filosofien for eiendomsinvesteringene var enkel: Å kjøpe eiendommer mellom Slottet og daværende Østbanen (Oslo S), to bygninger han regnet med aldri ville bli flyttet.

Fakta Olav Thon - tidslinje ↓ Født 29. juni 1923 i Ål i Hallingdal. 1942: Startet eiendomsutvikling i Oslo. 1966: Etablerer sin første restaurant. 1977: Kjøper tomten til konkursrammede Strømmen Staal, som senere blir Thons hjertebarn Strømmen Storsenter. Senteret åpner i 1985. 1990-årene: Thon satser stort på kjøpesentre, anført av Strømmen Storsenter samt Sandvika Storsenter. 2013: Etablerer Olav Thon Stiftelsen og overfører verdier for 25,4 milliarder kroner fra Olav Thon Gruppen. Stiftelsen deler ut midler til allmennyttige formål. 2019: Gifter seg med Sissel Berdal Haga. Kilde: Wikipedia/Nettavisen/hjemmesider

Og det er eiendom han kan. På 70-tallet var det krise i shipping, men i 1970 investerte Olav Thon 35 millioner kroner i ett skip og tapte 50 (!) millioner kroner.

A-magasinet oppsummerte i januar i år den totale eiendomsmassen han kontrollerer til svimlende 5 millioner kvadratmeter. For å sette det i perspektiv, i volum tilsvarer det 282 utgaver av Slottet i Oslo.

Les også: Olav Thon tar privatbilen i forsvar.

80 prosent

Innenfor eiendom konsentrerte Thon seg opprinnelig om hoteller, kontorlokaler og boliger. Men i dag utgjør kjøpesentre nærmere 80 prosent av virksomheten i børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap, et selskap som nå er verdt over 15 milliarder kroner.

Appetitten på vekst er fortsatt til stede. Thon er den ubestridte kongen av grensehandel, men klarer å irritere seg over at han ikke får åpne polutsalg på gudsforlatte Töcksfors, rett over svenskegrensen.

Og hadde Thon som mange andre gitt seg som 67-åring, i 1990, ville han ha gått glipp av hele kjøpesenterfesten som startet på 90-tallet. Olav Thon Gruppen eier og forvalter i dag totalt 86 kjøpesentre i Norge og 11 i Sverige.

Olav Thon Gruppen eier og forvalter 9 av de 10 største kjøpesentrene i Norge. basert på omsetning. Samlet butikkomsetning for de 86 norske sentrene utgjorde i overkant av 64,5 milliarder kroner i 2018.

En kranglefant?

Men suksess avler fiender, i alle fall motstandere. Thon har hatt sine stridigheter i de mange utbyggingssakene opp gjennom årene. Noen favoritt hos planmyndighetene eller bevaringsmyndighetene har han aldri vært.

Eiendomskongen kranglet i lengre tid med byantikvar Janne Wilberg i Oslo om å få sette inn en dobbeltdør i Industrigaten 40 på Majorstuen, på hjørnet mot Bogstadveien. Det var en strid han til slutt vant, Thon liker det å få som han vil.

Byantikvar Janne Wilberg har hatt sine feider med Olav Thon. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Vi har en byantikvar som er så hinsides og jævlig at det overgår alt. Se her. Denne døren vil de verne, sa Thon til Dagens Næringsliv.

Ifølge Thon lagde daværende byantikvar Marte Boro i Oslo i 2009 «et helvete» for de som skal skape næringsvirksomhet i Oslo. Byantikvaren hadde ifølge milliardæren «fullstendig mistet gangsynet», og han langet ut at «antikvariske myndigheter risikerer at Oslo sentrum blir en spøkelsesby».





Forbannet

- Jeg er forbannet over beskyldningene han fremsetter, parerte en oppgitt Boro til NæringsEiendom.

- Han er en av de dårligste tiltakshaverne til å ta vare på gamle hus. Thon klager stadig over offentlige forvaltningsorganer som Byantikvaren, men jeg mener vi behandler ham godt. Thon er den vanskeligste av de store eiendomsaktørene vi har med å gjøre, og han har kommet med flere løgnaktige historier om oss og gjentatt gamle usannheter gang på gang, med feil bruk av fakta.

- Innimellom får vi kjeft som er begrunnet, men jeg blir bare forbannet over kritikken fra Thon. Han er den vanskeligste gårdeieren vi har med å gjøre, raste Boro.

Les også: Olav Thon ser rødt av bomstasjon ved Nordkapp.

Thon er beskyldt for å rive mer enn han vil bygge. Aftenposten har talt opp minst ti rivninger i Oslo sentralt i Oslo siden 2004 som har stått på Byantikvarens Gule liste. Her skal det tas bevaringshensyn.

Synd

- Det er synd at han med såpass kraftfulle ressurser ikke ser at det også er kommersielt lønnsomt å ta vare på bygninger, anklaget avtroppende byplansjef Ellen de Vibe Thon i A-magasinet i januar i år.

Avtroppende byplansjef Ellen de Vibe i Oslo har ikke alltid vært enig med Olav Thon. Foto: Rolf A. Sandnes - Plan- og bygningsetaten

Politisk har Thon uttrykt sine Frp-sympatier, men han har til tross for anklager om lave lønninger, også vært vanskelig å angripe for venstresiden. I 2014 tok han oppgjør med det han mente var for høye lederlønninger.



Thon må også være en av verdens mest nøkterne milliardærer, med Den Norske Turistforeningen og turer på fjellet som sin store lidenskap. Bilene har vært gamle og av en svært nøktern standard. Pels ligger fortsatt hans hjerte nært, 75 år etter at karrieren startet:

– Pelsdyrnæringen reddet store deler av næringslivet i Norge i 30-årene og vil være et stort bidrag til å opprettholde næringslivet i Distrikts-Norge, skrev i Thon i en e-post til Nationen for noen år siden.

I hymens lenker

Men privat smiler lykken, 21. juni giftet han seg med sin elskede Sissel Berdal Haga (78) etter at paret hadde kjent hverandre i 35 år. Bryllupet fant selvfølgelig sted på Hotel Bristol, et hotell han har eid siden midten av 70-tallet.

På spørsmål om hvor bryllupsreisen går, var svaret:

– Vi er jo enkle mennesker. Så jeg foreslo Bjørneparken på Flå. Men Sissel ville utenlands. Så foreslo jeg Töcksfors, sa han til latter i salen.

96-åringen er fortsatt aktiv og jobber minimum 40 timer i uken. Thon er i likhet med den avdøde Ikea-gründeren og vennen Ingvar Kamprad, kjent for å være ekstremt detaljorientert og ha full kontroll. Det er ingen tvil om hvem som bestemmer til slutt.

Nettavisen Økonomi vet om en eiendomssjef som fortalte at han og Thon var uenige i en sak. Diskusjonen gikk frem og tilbake. Til slutt ble Thon lei og sa:



- Jeg tror vi gjør det som jeg sier, det er tross alt jeg som eier dette selskapet…