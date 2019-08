Ole Henrik Bjørge slutter som Pareto-sjef

Toppsjefen i meglerhuset Pareto Securities gir seg etter 23 år i selskapet.

Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag, melder DN.

– Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag.

Det er ikke kjent hva 49-åringen skal begynne med eller hvor.

– Jeg skal bruke god tid på å vurdere hva jeg skal gjøre videre, men jeg har ikke tenkt å pensjonere meg, skriver Bjørge i en tekstmelding til DN.

Pareto-eier Svein Støle beklager avgjørelsen.

– Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, men 13 år er en lang periode som leder av en investeringsbank med alt det som trengs og kreves for å gjøre den jobben, sier Støle i meldingen til de ansatte.

Bjørge forlater ikke Pareto helt, men går inn i styret til Pareto as.