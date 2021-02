Olje-jubel for norsk økonomi: – Kan nå 100 dollar per fat

Oljeprisen stiger og stiger. Amerikanske gigantbanker tror vi skal tilbake til nivåer sist sett i 2014.

Prisen på et fat nordsjøolje koster onsdag ettermiddag i overkant av 63 dollar. Det er ti dollar mer enn i starten av måneden, og en økning på 22 prosent siden starten av året.

Flere positive vaksinenyheter, samt produksjonskutt fra oljekartellet OPEC, har hjulpet prisene oppover. Akkurat nå er det det ekstremt kalde været i USA som gjør at oljeprisen stiger, ifølge Rystad Energy-analytiker Bjørnar Tonhaugen.

– Nedstengningen av oljeproduksjonen i USA er den største vi har sett noensinne - med en reduksjon på rundt en tredjedel, noe som kunne sendt oljeprisene til himmels om det ikke hadde vært for at oljeraffineriene har blitt rammet vel så mye, skriver oljeanalytikeren i en oppdatering torsdag.

Amerikanerne er rammet av sprengkulde, og produksjonen i det oljerike Permian-området i Texas og New Mexico er midlertidig stoppet. Samtidig har også oljeraffineriet i Port Arthur i Texas stengt.

Spår kjempeopptur for oljeprisen

De siste fire månedene har prisen på et fat brentolje gått fra 37,5 dollar til å være på over 64 dollar fatet på et tidspunkt onsdag.

De største bankene på Wall Street, JP Morgan Chase og Goldman Sachs, tror imidlertid dette bare er starten: Når koronarestriksjonene gradvis letter og vi får mer reise og aktivitet i industribedrifter verden over, kan forbruket og etterspørselen gå i taket, spår analytikerne.

Spørsmålet er om oljeproduksjonen klarer å henge med. Vi kan fort ende opp med et kjempestort gap mellom tilbud og etterspørsel, spår JP Morgans oljesjef Christyan Malek.

– Det kommer til å være mangel på olje i årene som kommer, før vi ikke kommer til å trenge den. Vi kommer til å se oljepriser opp mot, eller til og med over, 100 dollar fatet, sa Malek til investorene på en telefonkonferanse i forrige uke, ifølge Financial Times.

Heller ikke Goldman Sachs' oljeveteran Jeffrey Currie, tror oljeprisen har nådd toppen. Han tror at brentoljen vil handles for 80 dollar fatet eller høyere i løpet av året.

– Den typen stimuli som rettes mot middelklassen og lavinntektsfamilier akkurat nå, skaper en betydelig vekst i forbruket av varer, sier Currie til Financial Times og legger til:

– Og disse folkene kjører ikke Tesla, de kjører SUV.

Oljeselskapene spår lavere priser

Den norske oljegiganten Equinor fikk i perioder i fjor kritikk for å tro på en langt høyere oljepris enn konkurrentene, men tok ned forventningene noe i fjor høst.

I selskapets siste oppdatering i forbindelse presentasjonen av fjerde kvartal i forrige uke, la selskapet til grunn en oljepris på 65 dollar fatet i 2025. Equinor tror den gjennomsnittlige oljeprisen vil stige fram til 2030, før den vil synke til rundt 64 dollar fatet i 2040 og videre ned til 60 dollar fatet i 2050.

Aker BP spår en gjennomsnittlig oljepris på 51,4 dollar fatet i 2021, og 1,2 dollar lavere i 2022 - og videre 0,6 dollar lavere i 2023. I 2024 tror imidlertid oljeselskapet på 65 dollar fatet.

Oljegiganten BP tror på en oljepris på rundt 50 dollar fatet i 2021 og i 2025, før den vil stige til rundt 60 dollar fatet i 2030 og 2040 - og stabilisere seg på rundt 50 dollar i 2050.

