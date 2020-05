Oljearbeiderne frykter at krisepengene havner i Texas: – Det må bli jobber i Norge

– Nå trenger vi kraftig lut og skikkelig tiltak som sikrer jobber i hele landet.

Tirsdag formiddag vil Regjeringen Solberg legge frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. Dokumentet som legges frem handler i det store og hele om ekstrabevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet.

Aldri før har et revidert nasjonalbudsjett vært viktigere, mener Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi. Forbundslederen kommer med tydelige krav til budsjettet og den omdiskuterte krisepakken til oljenæringen fra regjeringen.

– Nå trenger vi kraftig lut og skikkelige tiltak som sikrer jobber i hele landet. Det sier seg selv. Vi bruker ikke fellesskapets penger på krisepakker som kan ende opp med arbeidsplasser i Texas. Det må bli jobber i Norge av det, sier Alfheim til Nettavisen Økonomi.

Alfheim er klar på at leverandørindustrien har styrket konkurransekraften og kapasiteten til å vinne kontrakter gjennom de siste årene, og mener oljegigantene på norsk sokkel nå må prioritere norske arbeidsplasser fremfor å utkontraktere arbeid til utlandet.

– Der skal vi være vaktbikkjer. Poenget er at pakken må brukes til å få i gang aktivitet, og ikke for å styrke likviditeten kun for likviditetens skyld. Selskapene må sette i gang prosjekter som er sagt at vil være lønnsomme dersom pakken kommer, sier Alfheim.

Trenger bedre krisepakke for inntekter og omstilling

Både oljenæringen og miljøvernerne har vært mildt sagt misfornøyd med regjeringens redningspakke til oljeindustrien. Mens oljegigantene frykter at milliardprosjekter i verste fall kan bli utsatt eller kansellert, mener talspersoner for klimabevegelsen at det blir feil å gi store skattesubsidier som opprettholder Norges oljeavhengighet.

Fakta Regjeringens redningspakke til oljeindustrien ↓ For snart to uker siden la regjeringen frem forslag til midlertidige endringer i skattesystemer slik at oljeselskapene kan gjennomføre sine planlagte prosjekter. Pakken inneholder blant annet skatteutsettelser som kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Dette var endringsforslagene: Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder investeringskostnader for 2020 og 2021.

Skatteverdien av underskudd i 2020 og 2021 kan utbetales.

Mer detaljer om oljepakken kommer 12. mai - og en grønn omstillingspakke kommer i slutten av mai. Kilde: Kilde: Regjeringen.no

Industrileder Alfheim sier han forventer kraftfulle tiltak både for landindustrien og offshorenæringen. Den doble smellen som har truffet oljenæringen i form av koronakrisen og svært lave oljepriser, gjør at Alfheim nå mener at krisepakken må inneholde dokumenterbare mål for nye jobber og aktivitet i Norge.

– Ringvirkningene må måles på samme måte, slik at vi sammenlikner epler med epler, og ikke med vannmeloner, sier Alfheim, som påpeker at permitterings- og oppsigelsesvarslene allerede renner inn i stort omfang.

TRENGER LIKVIDITET: – Fremdeles er det inntektene fra olje og gass som gir overskuddet i leverandørbedriftene. Dersom leverandørene skal greie omstillingen over flere tiår, må den økonomiske muskelen holdes i live slik at leverandørene kan gå med overskudd og satse på ny teknologiutvikling og forskning, sier Frode Alfheim, her i prat med Vår Energi-sjef Kristin Kragseth ved en tidligere anledning. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Finansdepartementet har skrevet i et notat til Stortinget at redningspakken som oljeindustrien selv foreslo kunne gi oljeselskapene sterke incentiver til å gjennomføre investeringer som rett og slett ikke er lønnsomme. Alfheim mener, i motsetning til departementet, at krisepakken ikke går langt nok i sikre investeringene.

– Pakken må forbedres i Stortinget, for mye tyder på at det regjeringen skisserte opp for snart to uker siden bare sikrer gamle prosjekter og ikke skaper nye. Det holder ikke. At Finansdepartementet er skeptisk, er ikke annet enn å forvente. Det er bare tre ting man vet sikkert: Julaften kommer 24. desember, selvangivelsen kommer på våren og Finansdepartementet er skeptisk, sier Alfheim.

Tror på voldsom oppgang for oljenæringen

– Forslaget til redningspakke fra oljenæringen selv, omtales av noen som en akselerasjon av skattefradrag. Dette er mer gunstig enn i andre deler av norsk økonomi, og kan bety investeringer i ulønnsomme prosjekter?

– Samfunnet må erkjenne at vår næring er rammet på lik linje med andre næringer. Vi må holde liv i arbeidsplassene mens vi venter på at resten av verdenssamfunnet skal åpne opp. Mange spår en rekyl for oljeprisen når produksjonen i Norge og i verden settes i gang for fullt. Da kan vi plutselig være i en situasjon med for lite olje, selv om lagrene fylles opp nå, sier Alfheim.

Forbundslederen har en lang liste av krav til myndighetene for å redde oljenæringen, men trekker særlig frem tre krav:

Aktivitetspakken til oljenæringen må skape arbeidsplasser i hele Norge.

Klimapakken må skape aktivitet på norske industriarbeidsplasser og sørge for CO2-fangstanlegg på både Klemetsrud i Oslo og i Breivik i Telemark.

Milliardregningen for økt nettleie til den kraftforedlende industrien bør skrotes.

– Den kraftforedlende industrien er rammet hardt av at Europa har stoppet opp. Da er det enda viktigere at vi får lettet på de økonomiske byrdene for industrien slik at de heller ikke går dukken, sier Alfheim.

