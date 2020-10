Oljebransjen reagerer på Aps nye klimaprogram: – Det bekymrer meg veldig

Den nye sjefen i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie, advarer Arbeiderpartiet mot å skifte standpunkt.

Arbeiderpartiet lanserte nylig et nytt politisk program som søker å forene frontene mellom fagforeningen Industri Energi, som representerer blant annet oljearbeidere i privat sektor, med AUF og mer klimaorienterte deler av Arbeiderpartiet.

I det nye programmet er det tydelig at oljeforkjemperne har vunnet flere viktige seire, og det legges ikke opp til at oljekranen skal stenges med det første. «Utvikling» ikke «avvikling», preger programmet.

Imidlertid er det enkelte områder som gjør oljebransjen ekstra nervøs. Med langsiktige investeringer, er det én ting som alltid får oljenæringen til å sitte litt ekstra nervøst i stolen: Endringer i rammebetingelsene.

– Bekymret

– Overordnet sett er jeg glad for at Ap sier at bransjen skal utvikles og ikke avvikles. Men den store bekymringen er denne dissensen om iskanten. Fordi her har nå altså Stortinget etter en lang og ordentlig prosess med faglig basis vedtatt en iskant rett før sommeren. Også går det bare tre måneder, så setter et stort mindretall i Ap det i spill. Det bekymrer meg veldig, sier sjef i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie til Nettavisen.

NYE TONER: Leder i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie, er svært bekymret det hun mener er nye toner fra Arbeiderpartiet. Foto: (NTB scanpix)

Dissensen er støttet av store og tunge fylkeslag i Arbeiderpartiet. Den ønsker å gå tilbake på den vedtatte iskanten, som er en grense for hvor langt nord oljeselskapene skal få drive med leting og boring.

– Olje og gassbransjen vil være viktig i lang tid fremover. Men hvis den skal være så stor, må rammebetingelsene være stabile. I dette tilfellet så legger man opp til en omkamp om iskanten. Dette gjelder selskaper som allerede har inngått lisenser, sier hun.

Anniken Hauglie ble utnevnt som sjef i Norsk olje og gass for bare to måneder siden, og kom fra jobben som arbeids- og sosialminister i regjeringen.

– De innskrenker selv de områdene de åpnet i 2013. Det er vanskelig for en bransje med investeringer over mange år at man skifter standpunkt annethvert år. Vi frykter konsekvensene om dette går gjennom hos Ap, sier Hauglie.

– Er dette tegn på at Ap går mot venstre i denne striden?

– Jeg vil ikke trekke det så langt. Men at de går tilbake det de selv har tidligere ment er bekymringsfullt. Hvis vi ikke får tilgang på nye arealer blir det hverken leting eller boring. Det frykter vi konsekvensene av, sier Hauglie.

Står opp for oljearbeidere

Arbeiderpartiet forsikrer på sin side om at oljepolitikken skal handle om å utvikle for å bevare næringen og mener det er ingen grunn til bekymring.

– All aktivitet, også petroleumsaktivitet, må ta hensyn til naturmangfoldet i dette området. Føre-var-prinsippet må derfor legges til grunn når vi planlegger for aktivitet i disse havområdene. Så er det slik at vi må respektere at de som er uenige i dette, og som skulle ønske seg en enda strengere linje, må få lov til å utrykke nettopp det, sier energi- og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) til Nettavisen.

OLJE: Energi- og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) mener Ap alltid vil stå opp for oljearbeidere. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Barth Eide vil også på det sterkeste avvise at Arbeiderpartiet ikke står opp for arbeidsfolk i olje- og gassnæringen.

– Arbeiderpartiet har alltid stilt opp for arbeidsfolk i olje- og gassnæringen. Det vil vi også gjøre det neste tiåret. Samtidig mener vi det skal stilles krav som også bidrar til å skape nye arbeidsplasser i tilstøtende næringer som er knyttet til olje- og gassnæringen, og som sikrer oppdrag til norsk leverandørindustri, sier han.