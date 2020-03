Oljebransjen rystes: – Et plutselig, umiddelbart sjokk

Den kinesiske oljegiganten i Norge med absolutt reiseforbud: Har opprettet viruskomité.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Coronaviruset har så langt tatt livet av over 3.000 mennesker, og epidemien har skapt børsras, utsettelser og engstelse over hele verden. Oljeprisen har falt dramatisk, og verdens mektigste oljekartell, OPEC, kaller virusspredningen for en «situasjon uten sidestykke».

Fredag stupte oljeprisen 47 dollar fatet etter at Russland nektet å godta ekstra produksjonskutt under OPEC+-møtet i Wien. Det er den laveste oljeprisen siden juli 2017.

I tillegg til de avtale produksjonskuttene for å holde oljeprisen stabil, presser OPEC-landene på for å kutte produksjonen med 1,5 millioner fat ekstra per dag. Det er dette kravet Russland ikke vil gå med på.

– Fallet i verdens oljeetterspørsel er det største siden fjerde kvartal i 2008, da den globale finanskrisen var på sitt mest alvorlige, sier analytiker Ann-Louise Hittle i Wood Mackenzie i en melding.

Norske Frank Tollefsen var blant de første som fikk kjenne på alvoret i situasjonen. Som sjef for det kinesiske riggselskapet Cosl Drilling Europe, ble det raskt klart for Tollefsen at han måtte ta grep. Riggselskapet er heleid av et statseid kinesisk selskap, og jobben innebærer mye reiseaktivitet. Likevel, noe av det første Tollefsen måtte gjøre, var å innføre absolutt reiseforbud til Kina, der styret og eierne sitter.

– Det gjelder hele Kina, og ikke bare områdene som er rammet, sier Tollefsen, og fortsetter:

– Etter at det ble kjent at viruset spredte seg, var vi snare med å etablere en viruskomité.

Aktivitetene til Cosl foregår i New Zealand, Kina, Storbritannia og Norge. Komiteens hovedsete ble i Stavanger. Medlemmene overvåker virusspredningen og iverksetter tiltak for å ivareta de ansatte og bedriften. De møtes hver dag, og har sendt ut et direktiv til de ansatte som gir instrukser for å begrense smittefaren.

KINESISK: Cosl er eid av kinesiske myndigheter gjennom China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Ringreven Frank Tollefsen har vært europasjef siden mai, og har hovedkontor i Stavanger. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Blir ikke overstyrt av kinesiske eiere

I første omgang gjelder det å unngå nærkontakt med mennesker som har oppholdt seg i Kina, Nord-Italia eller liknende. Unngå å gå på jobb med forkjølelse og opprettholde god håndhygiene. Selskapet har etablerte rutiner for hvordan de skal forholde seg til pandemier, og det gjelder å holde seg til planen dersom situasjonen eskalerer.

– Det første ville vært å utvide reiserestriksjonene. Deretter ville vi vurdert hjemmekontor så langt det lar seg gjøre, sier Tollefsen.

– Hvordan har kontakten vært med de kinesiske myndighetene?



– Generelt jobber vi med Kina via våre kinesiske eiere. Instruksene er nøye og omfattende, og jeg opplever at det fungerer godt. Vi har høy grad av tillit mellom oss, og jeg føler ikke at jeg blir overstyrt på noen måte. Tvert imot så føler jeg at jeg har friere tøyler nå enn i tilsvarende stillinger jeg har hatt før. Det er en solid eier, sier Tollefsen, som har over 30 år bak seg i bransjen.

BEGRENSET: Mange land har satt restriksjoner på inn- og utreise fra Kina. Det kan gi opptil 113 milliarder dollar i tapte inntekter til Kinas flyselskaper, ifølge AP. Foto: Mark Schiefelbein (AP)

Spredningen av coronaviruset kan føre forsinkelser, nedstengning og lavere olje- og gasspriser over tid, som igjen vil påvirke inntektene til norske oljeselskaper. Investorene i Goldman Sachs spår at coronaviruset vil føre til dramatisk redusert etterspørsel, 3,8 millioner fat mindre per dag de første tre månedene i 2020, noe som vil være det største fallet i etterspørsel noensinne.

– Dette er et plutselig, umiddelbart sjokk - og nedturens skala er ulik noe vi har sett før, sier IHS Markits Jim Burkhard, ifølge Houston Chronicle.

Ferdig med flere års feide med Equinor

Til tross for at ingen Cosl-ansatte så langt er smittet, har coronaviruset lagt en demper på riggselskapets aktivitetsnivå. Selskapet har akkurat lagt bak seg flere års konflikt med Equinor, etter at sistnevnte hevet kontrakten for kinesernes rigg Cosl Innovator. Det skjedde etter at en kjempebølge traff riggen 30. desember 2015, noe som førte til at en arbeider omkom.

I januar ble det klart at Equinor betaler Cosl 1,7 milliarder kroner i et forlik, etter at Cosl tok Equinor til retten i 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet av saken. Nå er det viktig at vi legger det bak oss og at vi kan få på plass en rammeavtale med Equinor i fremtiden, sier Tollefsen, som vil forsøke å bygge opp tilliten og samarbeidet med den norske oljegiganten igjen.

En tragisk ulykke på riggen Cosl Innovator ble starten på mange års drakamp mellom Cosl og Equinor. Foto: Cosl

På sikt ønsker europasjef Tollefsen å ha minst tre rigger jobbende på norsk sokkel, samt to eller tre på britisk side. På sikt satser han på flere internasjonale jobber. I dag er selskapet rundt 90 ansatte i Norge og 650 på verdensbasis. De kan fort bli mange flere, dersom spredningen av coronaviruset dempes og selskapet vinner kontrakter.

– Vi ekspanderer, og når vi får et par rigger til Norge, vil vi fort ansette flere hundre personer, sier Tollefsen.

