Oljebransjen skriker etter krisehjelp: – Setter i praksis en sluttdato i 2020

En mørbanket leverandørindustri står overfor sin største krise noensinne. Frykter konkursbølge dersom regjeringen ikke griper inn.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Myndighetene har ikke oppfattet situasjonen som like akutt i oljebransjen som i andre bransjer, sier Akers hovedtillitsvalgt Atle Tranøy.

– En stor utfordring for oss, er at vi ikke blir truffet av tiltakene som regjeringen har lansert så langt, sier Ola Beinnes Fosse, finansdirektør i Kleven Verft.

– Koronakrisen slår inn som en tsunami i alle segmenter, og blir vår tids største krise. Verre enn finanskrisen og oljekrisen til sammen. Isolert sett er 90.000 arbeidsplasser i spill, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Når oljeselskapene permitterer ansatte, kutter kostnader og utsetter vedlikehold, betyr det mindre arbeid for leverandørindustrien, Norges nest største næring målt i omsetning. I sin månedsoppdatering for april, skriver analytikerne i Rystad Energy at selv oppdrag som ville fortsatt med en lav oljepris nå har blitt utsatt eller avlyst som følge av koronakrisen.

– Mens noen aktører er bedre rigget til å takle en lav oljepris, er en bølge av konkurser og sammenslåinger i oljeservice-markedet sannsynlig, skriver Rystad.

KNIPE: Koronakrisen og oljeprisfallet fører til at oppdragene utsettes og avlyses, og oljeleverandørene sliter med gjeld og manglende inntekter. Her fra Kleven Verft i Ulsteinvik. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Etterlyser nye prosjekter og skatteendring

Aktørene Nettavisen Økonomi snakker med er skuffet over at regjeringen ikke har kommet på banen med tiltak som hjelper en hanglende leverandørindustri. Et forslag til krisehjelp fra næringen selv, utarbeidet av bransjeforeningen Norsk olje og gass, er en å forskuttere oljeselskapenes skattefradrag slik at selskapene raskt får mer penger på bok til å opprettholde aktiviteten.

Et annet forslag er å sette i gang prosjekter som sørger for å holde hjulene i gang. Maritimt Forum påpeker at både Forsvaret og forskningsmiljøene trenger nye skip, som kan holde folk i arbeid de neste årene.

– Planene for nye skip er ferdig utredet, og skal uansett bygges i løpet av de neste fire-fem årene. Nå gjelder det bare for myndighetene å sette av penger og trykke på knappen. Vi snakker om fem nye mineryddere og to nye forskningsskip. Dette kan redde 20.000 jobber, sier Engan i Maritimt Forum.

BER OM FORTGANG: Maritime Forum og Ivar Engan ber regjeringen få i gang gryteklare prosjekter som bygger opp om det grønne skiftet, og at disse prosjektene har så høyt norsk innhold som mulig for å sikre jobbene. Foto: Maritime Forum

Kleven Verfts finansdirektør Fosse sier at nye prosjekter knyttet til skipsbygging, havvind eller karbonfangst- og lagring er høyaktuelt for verftet i Ulsteinvik. Kleven har fått inntektsbortfall på grunn av kanselleringer og forskyvninger, men kan ikke få kontantstøtte fra staten - fordi omsetningssvikten ligger i fremtiden.

– Vi kunne selvfølgelig tatt i bruk garanti- og låneordningen fra myndighetene, men innenfor verftsindustrien - som allerede er svært finansielt stresset - er det en dårlig løsning, sier Fosse, som først og fremst vil ha tilgang på nye prosjekter.

BER OM PROSJEKTER: En svak krone gjør Kleven Verft mer konkurransedyktige vis-à-vis utenlandske konkurrenter. Men det hjelper lite når det kommer kanselleringer og forskyvninger som følge av koronakrisen, sier finansdirektør Ola Beinnes Fosse i Kleven Verft. Foto: DNB Markets

For Akers hovedtillitsvalgt Tranøy er skatteforslaget det viktigste. Han mener det haster for å redde arbeidsplasser og hindre oppsigelser i hele næringen.

– Omfanget og konsekvensene av å vente lengre, vil etter mitt syn bli mer omfattende for nasjonal økonomi og fremtidig sysselsetting enn i mange andre bransjer som allerede er reddet, sier Tranøy.

– Oppsiktsvekkende at næringen står bakerst i køen

Tranøy mener mange nå fryder seg over at oljebransjen får seg en trøkk, og at dette vil føre til en oppblomstring av mer klimavennlige prosjekter. De tar feil, mener den erfarne fagforeningslederen.

– Effekten vil være motsatt. Fram til de fornybare industriprosjektene kan materialisere seg, så kan industrien som skal gjennomføre disse prosjektene gå under på grunn av manglende aktivitet i den oljerettede virksomheten, sier Tranøy.

TROR PÅ SKATTETILTAK: – Skatteforslaget fra industrien kan, i motsetning til øvrige krisetiltak, skaffe staten penger pluss forhindre unødvendige permitteringer, oppsigelser og arbeidsledighetstrygd, sier Atle Tranøy, hovedtillitsvalgt i Aker. Foto: Aker

Han får støtte fra Rødt-politiker Mímir Kristjánsson, som mener regjeringen ikke har skjønt hvilken situasjon oljeleverandørene står i.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende å se at den næringen som er viktigst for Norge må stå bakerst i køen når krisepakkene skal deles ut. Leverandørindustrien har en enorm omstillingskraft, og det er disse bedriftene som skal levere det grønne skiftet, sier Kristjánsson og fortsetter:

– Regjeringen vet at de må investere store summer i havvind og karbonfangst- og lagring. Det kommer til å bli dyrt både nå og om fem år. Næringen er klar for nye oppdrag i dag, og har masse kapasitet.

KREVER HANDLING: – Jeg er overrasket over somlingen. Regjeringen er gode på midlertidige tiltak, men ikke å bygge permanent industri. Det er topp å ha samtalegrupper, men vi kommer ikke videre med et evigvarende seminar, sier Mímir Kristjánsson (Rødt). Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Stavanger-politikeren viser til at leverandørindustrien allerede har sett sine første oppsigelser og nedleggelser i Sandnessjøen, og mener næringen må reddes fra å havne i en skvis av de sjeldne.

– Jeg er ofte skeptisk når folk snakker om at vi må sette en sluttdato for oljenæringen. Men akkurat nå holder regjeringen på å sette en sluttdato for hele leverandørindustrien i 2020, sier Kristjánsson.

Ingen lovnader fra Solberg

Tirsdag kveld inviterte statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) til et innspillsmøte med industri- og energiselskapene i Norge.

Etter planen skal regjeringen komme et endelig forslag til hvordan oljenæringen og leverandørene skal reddes innen revidert statsbudsjett skal framlegges 12. mai.

– Vi har fått alle innspillene, og vi vet at dette er en spesielt vanskelig situasjon. Men dette er noe vi må utrede på en ansvarlig måte. Det er viktig å opprettholde aktiviteten, men vi må ha tid til å gå gjennom hva disse skatteendringene vil bety, sa Solberg på spørsmål fra Stavanger Aftenblad.

Verftene er foreløpig i full sving

Akkurat nå bygger Kleven Verft i Sunnmøre på oppdrag for kanadiske Atlantic Towing. I løpet av forrige oljenedtur omstilte Kleven driften vekk fra olje, i håp om å unngå flere oljesmeller i fremtiden. Omstillingen har kostet dyrt, og verftet har skiftet eier flere ganger de siste årene. I mars overtok det kroatiske industrikonsernet Div Group det tradisjonsrike verftet, der rundt 220 ansatte jobber.

– Vi har vokst innenfor bygging av cruisebåter de siste årene, og det var et segment vi hadde håpet å vokse ytterligere innenfor. Men det er helt dødt akkurat nå, sier finansdirektør Fosse.

For hjørnesteinsbedriften Rosenberg Verft i Stavanger, er situasjonen foreløpig stabil. Verftet, som ved utgangen av januar hadde rundt 3.500 i arbeid, hvorav 1.000 var fast ansatte, har flere store prosjekter på gang.

– Fremtidsutsiktene ser bra ut. De største prosjektene vi leverer til per i dag er Martin Linge for Equinor, Nova/Gjøa for Neptune Energy, og Jotun A for Vår Energi. Så lenge smittesituasjonen er stabil, så vil vi holde hjulene i gang, sier klubbformann Erlend Nygård.

Verftet sliter imidlertid med tilgangen på arbeidskraft fra utlandet. Arbeidere som kommer til Norge må rett i 14 dagers karantene, og det er knapt med nevenyttig norsk arbeidskraft også, ifølge Nygård.

