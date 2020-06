Oljebransjen: Sommervikarer får 30.000 for å gjøre ingenting

Noen sommervikarer får komme på kontoret, mens andre aldri får møte opp på arbeidsplassen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Flere norske oljeselskaper har kuttet dypt i budsjettene for å takle en bråstopp i verdens oljeetterspørsel og svært lav oljepris denne våren.

Som et resultat har flere iverksatt nedskjæringer, permitteringer og ansettelsesstopp. Spredningen av covid-19 har også ført til tilnærmet tomme lokallokaler hos noen av Norges største arbeidsplasser.

Situasjonen har gitt ulike utslag for sommervikarene til oljegigantene på norsk sokkel. Hos Conocophilips, som sysselsetter rundt 1.850 i Norge, har studentene som skulle begynne på såkalte «sommer-internships» i løpet av de nærmeste ukene, fått en kontrabeskjed:

– Vi valgte å terminere «internshipstillingene» i sommer på grunn av praktiske årsaker knyttet til covid-19 – og at vi ikke kan garantere at de får en forsvarlig oppfølging siden mange av våre ansatte jobber hjemmefra. For de som da mistet sommerjobben de hadde akseptert, har vi gitt en økonomisk kompensasjon, skriver kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Etter det Nettavisen Økonomi kjenner til, skal de 22 studentene få rundt 30.000 kroner hver - uten at de trenger å gjøre noe som helst. Conocophilips ønsker ikke å kommentere størrelsen på kompensasjonen. Ifølge Kvendseth er selskapets sommer-internships ikke det samme som sommervikariatene, som ikke engang ble lyst ut.

– Vi rakk ikke å utlyse vanlige sommerjobber før koronakrisen inntraff. Det var kun praktiske årsaker knyttet til forsvarlig oppfølging på grunn av mange ansatte på hjemmekontor som var årsaken til at de 22 internshipstillingene ble terminert, skriver Kvendseth i en sms til Nettavisen Økonomi.

AVLYSTE: Conocophilips hadde ansatt en rekke sommervikarer, men besluttet å avlyse sommerprogrammet av praktiske årsaker knyttet til pandemien, ifølge kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth. Foto: Killian Munch (Norsk olje og gass)

Equinor ansetter 275 på hjemmekontor

Heller ikke Vår Energi, Norges nest største oljeselskap målt i produksjon, kommer til å ta inn sommervikarer i sommer.

– I år har vi dessverre droppet å ta inn sommervikarene på grunn av koronasituasjonen. Vi hadde planlagt å ta inn vikarer i år, men da covid-19 slo inn, måtte vi dessverre stoppe prosessen. Det er veldig leit, fordi vi ønsker at unge forstår at det er en fremtid i næringen. Dette er et helt ekstraordinært unntaksår, og vi lover å komme sterkt tilbake, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi.

Norges ubestridte oljegigant Equinor fryktet lenge at de måtte avlyse sommervikariatene til de 350 bachelor- og masterstudentene som hadde fått tilbud. En effektiv idémyldring internt førte imidlertid til at 275 av studentene fikk tilbud om å gjennomføre vikariatet uten å fysisk møte på kontoret. De resterende kandidatene som hadde sikret seg sommerjobb var utenlandske, noe som gjorde vikariatet vanskelig av hensyn til arbeidstillatelsen, ifølge Equinor.

Hensynet til fremtidig rekruttering veide tungt da Equinor besluttet å fortsette sommerprogrammet mer eller mindre som planlagt, til tross for tøffe tider i næringen.

– Det er en balansegang. Vi har ansettelsesstopp i selskapet, samtidig som vi vet at vi vil trenge fremtidige kolleger også. Det er utrolig viktig at vi evner å vise frem mulighetene som finnes i selskapet og gi de unge relevant praksis innenfor karbonfangst- og lagring, fornybar energi og olje og gass, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor.

75 MISTET TILBUDET: – Ganske raskt etter at covid-19-situasjonen utviklet seg, kontaktet vi studentene vi hadde ansatt fra utlandet. De hadde forståelse for at det var en umulig situasjon å løse med tanke på tilrettelegging når flere land hadde stengt grensene. Alle skulle i utgangspunktet kommet til Norge og fått arbeidstillatelse i Norge, og det blir vanskelig å tilby et virtuelt opplegg til studenter fra andre land som ikke har fått de nødvendige tillatelsene, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor. Foto: Øyvind Hagen (Statoil)

Oljegiganten fikk hele 6.000 søknader til 350 sommervikariater. I tillegg tar selskapet inn rekordmange lærlinger i år: Av 600 søkere har 170 fått tilbud om læreplass til høsten. Til sammenlikning søkte 300 på læreplass i 2017, ifølge Eek.

Aker BP tar også inn studenter

Også for Kjell Inge Røkkes Aker BP prioriterer å ta inn studenter i år. Av 800 søkere har totalt 36 fått tilbud om sommerjobb.

– Vi gjennomgår en krise i vår bransje, har satt masse aktivitet på vent og er midt i en omorganisering. Men vi har likevel valgt å holde på de vikarene vi bestemte oss for å ta inn. Med det sender vi et signal om at vi kommer til å være her lenge, og vi tenker langsiktig. Det handler om kontinuitet og fremtidig rekruttering når vi tar inn sommerstudenter, sier Aker BPs pressetalsmann Ole-Johan Faret.

Mens samtlige sommervikarer i Equinor må holde seg hjemme, har ikke Aker BP helt avklart hvordan sommeren blir for studentene, som skal jobbe i Stavanger, Oslo og Trondheim.

– Hvordan de kommer til å jobbe varierer, og det praktiske kommer til å bli besluttet i hver avdeling og i møter med de enkelte sommerstudenter. De har fått egne faddere og eget opplegg, og vil få tett oppfølging fra selskapet, sier Faret.

– Hva ser dere etter når dere ansetter til sommerjobb?

– Felles for alle er at de har en god bakgrunn, viser nysgjerrighet og reflekterer vårt verdisett. Vi leter etter kandidater som tenker lagarbeid, er faglig sterke og har den indre drivkraften som skal til, sier Faret.

I tillegg til sommerstudentene, tar Aker BP inn åtte lærlinger fra 1. september. Det var 826 søkere til disse stillingene.

– Dette bekrefter den sterke posisjonen bransjen fortsatt har hos studenter og fagarbeidere, også i krisetider som den vi nå står midt oppi, sier pressetalsmannen.

