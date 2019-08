Oljefondet tjente 256 milliarder

Statens pensjonsfond - Utland fikk en avkastning på tre prosent i andre kvartal.

NORGES BANK (Nettavisen Økonomi): Norges Bank Investment Management (NBIM) la onsdag formiddag frem tallene for første kvartal til Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

Aksjemarkedene i andre kvartal utviklet seg OK, slik at avkastningen ble tre prosent for Oljefondet.

Et annet forhold som spiller inn på verdiene, er at den norske kronen noteres til historiske bunnivåer. Det gjør at verdien av Oljefondet i norske kroner blåses opp, ettersom plasseringene skjer i utlandet.

Verdien av Oljefondet per 30. juni i år var på 9162 milliarder kroner. Dette har frem til dagens dato økt med nesten 300 milliarder kroner.

69,3 prosent av plasseringene var i aksjer, som er tett på maksimalgrensen på 70 prosent.

28 prosent av midlene i Oljefondet var ved utgangen av andre kvartal plassert i rentepapirer, 2,7prosent i unotert eiendom. Renteinvesteringene ga 3,1 prosent i avkastning i kvartalet.

Opp 2-4 prosent

Ser vi på hvordan verdens børser utviklet seg i andre kvartal, steg verdensindeksen til Morgan Stanley med 3,8 prosent, det samme gjorde den brede amerikanske S& P 500-indeksen.

Den japanske Nikkei 225-indeksen var i perioden opp 2,3 prosent, den britiske FTSE-100 indeksen 2 prosent. Det var derfor grunn til å vente en aksjeavkastning i kvartalet på 2-3 prosent. Rentemarkedet fortsatte å falle i foregående kvartal, og dette fallet har fortsatt inn i dette kvartalet.

Tidenes beste

Oljefondet hadde tidenes beste kvartal i første kvartal i år, etter den kraftige børsnedturen i fjerde kvartal 2018. Et aksjetap på 517 milliarder kroner ble snudd til en totalavkastning i årets tre første måneder på hele 738 milliarder.

Det ga en total avkastning fra alle investeringene på 9,1 prosent og hele 12,2 prosent på aksjeinvesteringene.

Ettersom nesten 70 prosent av fondets midler er investert i aksjemarkedet, vil svingningene i aksjemarkedet i stor grad påvirke avkastningen og verdiene i fondet.

Tar ut mer av fondet

Rett før tallene ble presentert, var verdien av Oljefondet rundt 9445 milliarder kroner. Fondet har derfor siden halvårsskiftet økt med xxx milliarder i verdi.

Solberg-regjeringen har i det reviderte nasjonalbudsjettet fra mai i år regnet med en verdi av oljefondet ved utgangen av 2019 på 9300 milliarder.

Regjeringen la i Revidert budsjett i mai opp til å bruke 238 milliarder kroner av Oljefondet i år, som tilsvarer et uttak på 2,9 prosent. Den såkalte handlingsregelen tilsier at bruken av fondet over tid ikke skal overskride 3 prosent.