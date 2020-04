Oljefondets nye sjef brukte millioner på å fly inn samfunnstopper på USA-tur

Blant gjestene var Schibsted-toppsjef Kristin Skogen Lund og daværende Oljefondssjef Yngve Slyngstad.

- Jeg har regnet med at turen etter hvert ville bli kjent og det er helt greit for meg. Jeg har full tro på åpenhet rundt alt jeg gjør, også dette, selv om det var et privat arrangement.

Det sier den nylig ansatte Oljefondssjefen Nicolai Tangen i et intervju med VG.

Ifølge avisen inviterte han inn 150 samfunnstopper til et eksklusivt seminar i USA i fjor høst. Seminaret gikk av stabelen på Wharton Business School i Philadelhpia, Tangens gamle universitet. Det regnes som et av verdens fremste skoler for business.

Blant de deltakende gjestene var blant andre Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund, daværende Oljefondssjef Yngve Slyngtsad, forelegger Erling Kagge og FN-ambassadør Mona Juul.

- Viktig å treffe mennesker

I tillegg skal næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H), og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ha vært med på seminaret.

– For meg er det å lære hele livet det sentrale. Å treffe mennesker og samle kunnskap er avgjørende for meg, både i min gamle jobb, men også i min nye, sier Tangen videre til VG.

Da mangemilliardæren ble utnevnt som ny sjef for Oljefondet, uttalte han at han hadde mottatt «drømmejobben». I 2018 sa han i et intervju med Dagens Næringsliv at «det forplikter når man har vært så heldig og tjent mye penger».

- Og jeg har ikke tenkt at mine barn skal arve noe særlig. De skal jo få sko og utdannelse og sånn, men de kommer ikke til å arve voldsomme verdier, sa han til DN den gangen.

Én million for Sting

Ifølge opplysninger VG hevder å sitte på skal Tangen ha brukt flere millioner på å fly inn gjester fra både London og Oslo, for det han selv beskriver til avisen som «drømmeseminaret».

Videre forteller han at han betalte rundt én million dollar for å få den kjente artisten Sting til å opptre på arrangementet.

OPPTRÅDTE: Sting skal ifølge VG ha opptrådt på seminaret, etter å ha mottatt rundt en million dollar av Nicolai Tangen. Foto: Remi Galiazzo / Ipa (Pa Photos)

Tangen sier han betalte for hele seminaret, som varte en helg i midten av november i fjor.

Den tidligere hedgefond-toppen ble i mars presentert som ny sjef for Oljefondet, etter at Slyngstad meldte sin avgang i fjor høst.

Han har gjennom Ako Capital, som han selv har ledet i flere år fra London, jobbet seg opp til enorme inntekter.

DN beregner Tangens jobbytte å koste han 13 milliarder kroner.

