Oljefondets smøretur: Noen ganger blir fristelsene så store at dømmekraften fordunster i champagneboblene

Noen ganger kan fristelsene bli så store at dømmekraften rett og slett fordunster i champagne-boblene.

Slik må det ha vært da 30 norske samfunnstopper dro på tidenes smøretur til USA i oktober i fjor.

VGs avsløring om begivenheten, betalt av den norske milliarderen Nicolai Tangen, er nesten ikke til å tro.

LES MER: Krever gransking etter oljefondsjefens luksustur

I oktober inviterte Tangen, som i mars i år ble ansatt som ny direktør i det norske Oljefondet, til tidenes "drømmeseminar" i Philadelfia, USA:

Tre netter på Hilton med gratis mat og drikke, blant annet fra superkokk Jamie Oliver, og med privat konsert med Sting til åtte-ni millioner kroner. Dessuten luksuriøs befraktning med private jetfly over Atlanteren.

OPPTRÅDTE: Sting sto for musikken mens Jamie Oliver sto for maten da Nicolai Tangen inviterte til drømmeseminar for norske samfunnstopper. Foto: Remi Galiazzo / Ipa (Pa Photos)

Alt sammen uten at gjestene betalte en krone.

Blant deltakerne:

Den norske regjeringsadvokaten Fredrik Sejersted. Avtroppende leder i Oljefondet, Yngve Slyngstad, og leder av oljefondet fram til 2007, Knut Kjær. I tillegg daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, (som allerede var i USA, og dermed fikk reisen betalt av departementet), og Norges FN-ambassadør Mona Juul.

For ikke å snakke om tre av topplederne i Norges største mediekonsern, Schibsted, som eier Aftenposten og VG og en rekke av landets store regionaviser, i tillegg til blant annet Aftonbladet i Sverige.

Fra den frie, uavhengige presse lot både konsernsjef Kristin Skogen Lund, styreleder Ole Jacob Sunde og Rolf Erik Rysstad i Schibsted-selskapet Adevinta seg påspandere.

En sentral del av historien er selvsagt at den samme Nicolai Tangen bare få måneder etter "drømmeseminaret" i USA ble ansatt som ny leder for Oljefondet. To av de som var aller mest begeistret, var Knut Kjær og Skogen Lund.



MYE MAKT: Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, er den mektigste kvinnen i norsk mediebransje. Hun var tidligere leder i NHO. Foto: (NTB scanpix)

- Oljefondet kunne ikke vært i bedre hender, twitret Skogen Lund fornøyd. Hun la ikke til takk for sist, forresten.

Neida, det går ikke an å påstå at ansettelsen av Nicolai Tangen i Oljefondet er en direkte følge av smøreturen i oktober.

Verken Schibsted-toppene eller de tidligere toppene i Oljefondet har noe med den ansettelsen å gjøre, det er det Norges Bank som har. Men, som professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole sier til VG:

– Vi vet at det er et utvalg som har tatt beslutningen om Tangen som sjef, men utvalget opererer ikke i et vakuum. Hvis en stor gjeng viktige samfunnsaktører får et visst bilde av en kandidat, kan det påvirke prosessen.

Eller for å si det på en annen måte: Om et 30-talls samfunnstopper kommer hjem fra tidenes drømmeseminar og synes at denne Tangen er da jammen en knakande kjekk kar, så kan det ha en viss betydning.

Blant de mest interessante er selveste regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, som ifølge eget utsagn er en gammel venn av Tangen. Også han lot seg friste, men var med som privatperson, forteller han.

At han likevel ble presentert som norsk regjeringsadvokat i programmet for det tre dager lange seminaret, synes han er naturlig.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted var med på drømmeseminaret. Senere ble han brukt som referanse i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Regjeringsadvokaten er som tittelen forteller, advokat for regjeringen og blant annet Finansdepartementet. Om en statsråd for eksempel blir kalt inn på teppet til til Stortingets kontrollkommisjon, er Sejersted sentral rådgiver for regjeringsapparatet. Han er nemlig ekspert på hva som er utenfor eller innafor i norsk forvaltning.

Særlig, som en 16-åring ville sagt, kanskje særlig etter å ha fått vite at Sejersted faktisk ble brukt som referanse da Tangen ble ansatt som ny Oljefondet-sjef. Men ikke som regjeringsadvokat, bedyrer han, bare som privatperson. Javel.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Også filosof Henrik Syse ble kontaktet av hodejegerne, noe han formodentlig gjorde villig vekk etter den hyggelige turen til Philidelphia. Han har nemlig vært etisk rådgiver for nettopp Oljefondet, og kanskje holdt han en liten ekstraforelesning om etiske dilemmaer i skjæringspunktet integritet/private penger på flyet hjem?

Selv bedyrer Nicolai Tangen at han er for åpenhet om alle disse tingene. Han har arbeidet med arrangementet i to år, men "for å være helt ærlig så har jeg ikke lagt alle tallene sammen", sier han til VG da han blir spurt om hva hele herligheten kostet.

At Sting kostet rundt en million dollar husker han.

Heller ikke deltakerne har vært særlig ivrige etter åpenhet. Riktig nok innrømmer de de faktiske forhold nå når de blir spurt, men ingen av dem har lagt ut bilder eller har fortalt noe på sosiale medier om begivenheten i oktober, angivelig etter oppfordring fra Tangen selv.

Den snodigste reaksjonen kommer kanskje fra NUPI-direktør Ulf Sverdrup. Han bekrefter at han ikke betalte noe for turen, men sier til VG at "han heller ikke fakturerte noe for sitt bidrag."

Neivel. Så det kan kanskje tolkes som at han fikk betalt for et foredrag i form av gratis reise, opphold og privatkonsert? Er ikke det skattepliktig?

Nicolai Tangen er ifølge Dagens Næringsliv verdt over 7 milliarder kroner, etter å ha slått seg opp i USA. Han er også donor bak den mye omtalte Kunstsiloen i Kristiansand. Mange stusset over hvorfor en så rik mann ønsket en såpass dårlig gasjert offentlig jobb.

Nicolai Tangen tar til i sin nye jobb i september. Enkelte har allerede krevd gransking, vi kan glede oss til fortsettelsen. Særlig blir det spennende å se hvem de utenlandske gjestene på drømmeseminaret var. 30 av de 130 deltakerne var norske, hvem var de resterende 100?

Vi har nok ikke sett bunnen av denne utsøkt luksuriøse suppeskålen ennå.