Oljefondskandalen: Krever at saken granskes av Riksrevisjonen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener eneste vei videre er at Riksrevisjonen gransker Nicolai Tangen-ansettelsen.

– Dette er stygt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det har vært voldsom debatt etter VGs avsløring om den spektakulære luksusturen i regi av påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen. Med på turen var både avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Etter saken kom frem i lyset har både Slyngstad og Røe Isaksen forklart at opphold og reise skal dekkes av henholdsvis Norges Bank og departementet. Det får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere.

Les mer om den spektakulære turen: Oljefondets nye sjef brukte millioner på å fly inn samfunnstopper på USA-tur

– De vil rydde opp i rotet med at innbyggerne tar regningen. Det løser ingenting. Oljefondsjefen tjener vel tosifret millionbeløp, og Røe Isaksen tjener godt over en million. De burde si: «Jeg dreit meg ut, men jeg skal iallfall ikke belaste innbyggerne med den regningen», sier han til Nettavisen.

FEIL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er feil at innbyggerne må ta regningen, og oppfordrer Yngve Slyngstad og Torbjørn Røe Isaksen til å ta regningen selv. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Søndag ble det klart at Norges Banks representantskap som ledes av Julie Brodtkorb, skal behandle saken tirsdag. Moxnes mener det er langt fra nok.

– Det er vel og bra. Men det er Riksrevisjonen som med loven i hånd kan kreve dokumenter, opplysninger og all kommunikasjon mellom statsråder, embetsfolk og Nicolai Tangen. Det er helt nødvendig for å komme til bunns i denne saken, sier Moxnes.

Les også: Nicolai Tangen ba oljefondsjef Yngve Slyngstad om tjeneste like etter luksusturen

Han mener saken handler om noe langt bredere enn bare det som er blitt omtalt som «århundrets smøretur».

– Dette er et spesielt fargerikt eksempel på det samrøret som foregår mellom kapitalmakten og den politiske eliten. Det er dessverre ikke så uvanlig. Dette er stygt.

Moxnes mener det er et grunnleggende problem at det er altfor tette bindinger mellom kapitalmakten og den politiske eliten, og at det må langt strammere regler til for å opprettholde tilliten til systemet.

– Dette er institusjonalisert. Jeg husker selv jeg var med én gang på Norges Banks årsmiddag. Hvorfor er det sånn at Norges rikeste skal få slik tilgang til å meske seg sammen med den politiske eliten, bare fordi de er rike?

Les mer: Storavis kaster seg på: Skandalen vekker oppsikt i utlandet

Nicolai Tangen har selv forklart at turen overhodet ikke handlet noe om ansettelsen til jobben som oljefondsjef. Men Tangen har selv beskrevet dette som en guttedrøm han har hatt hele livet.

I tillegg ble det bekreftet gjennom e-poster DN har fått tilgang på at Slyngstad og Tangen diskuterte jobben under seminaret, og at Tangen ba om et møte kort tid etterpå for å diskutere nettopp sjefsjobben.

HARDT VÆR: Milliardæren Nicolai Tangen som er utpekt til å ta over jobben som oljefondsjef, er i hardt vær etter det ble avslørt at han hadde betalt flerfoldige millioner for en tur med seminar flere samfunnstopper like før ansettelsen. Foto: Nina E. Rangoy (NTB scanpix)

– Det er flere og flere hull som dukker opp i forklaringen hans. Det kan hende at Nicolai Tangen er den best egnede i hele Norges land til å forvalte finansformuen vår. Men vi må likevel granske ansettelsen, sier Rødt-lederen.

Han mener Torbjørn Røe Isaksens deltagelse under turen står til stryk.

– Hvis det var en næringsminister Moxnes, ville du ikke deltatt selv?

– Da hadde jeg tenkt at dette hadde nok vært veldig moro å være med på. Det hadde vært surt å si nei, men det er det eneste riktige.

Les også: Storm mot statsråden i NRK-studioet: Hvorfor dro du på en privat kaksetur?

Rødt-lederen vil ta en runde med alle partier på Stortinget for å stramme inn reglene rundt overgangen mellom politikk og det han kaller «påvirkningsbransjen».

– Hvordan skal du få bukt med det større problemet?

– Vi kunne begynt med mye strengere regler for overgang mellom politikk og påvirkningsbransjen. First House og disse andre byråene jobber ikke for Husmorforeningen og Natur og Ungdom. De jobber for de mest kapitalsterke i samfunnet vårt. De kjøper seg tilgang og makt gjennom folk som har store nettverk.

Les også: Norges FN-delegasjon snur og vil likevel betale for oljefondsjefens luksustur

GRANSKE: Leder i Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb bekrefter at saken vil bli diskutert under tirsdagens møte. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

– Når en statsråd er involvert i saken, hva tenker du om at den som leder prosessen er tidligere høyre hånd til statsministeren?

– Jeg skjønner godt at det spørsmålet blir stilt, og det er nok mange som tenker sitt. Jeg har ikke noen grunn til å ha mistillit til henne. Men det er ikke nok at Norges Banks representantskap gjør dette. Det må gjøres av Riksrevisjonen, sier han.