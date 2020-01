Oljegiganten Conoco Phillips hyrer inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn: – En skandale

Ved Norges eldste oljefelt utkonkurreres norske sjøfolk av bulgarere som jobber til under halvparten av norsk lønn.

Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk er en betent politisk sak. Flere forskere og næringslivstopper har pekt på norsk maritim næring som «den neste oljen».

Men kampen om norsk lønn og arbeidsvilkår i næringen er i ferd med å tilspisse seg.

Flagget ut

I august 2018 ble supplybåten Evita flagget ut av Norge, og fikk nytt kypriotisk flagg. Med på slepet forsvant 26 norske arbeidsplasser.

FLAGGET UT: Det norske skipet Evita ble i 2018 flagget ut til Kypros. Med på slepet mistet 26 nordmenn jobben, og nå jobber det bulgarere på båten. Foto: Harald Valderhaug

En supplybåt er et skip for å forsyne for eksempel oljerigger med tjenester og utstyr.

Direktør Øystein Beisland for Uglands rederi, som opererer supplybåten, fortalte under utflaggingen i fjor at han jobbet for å få Evita tilbake til Norge med norsk mannskap, «så fort det lar seg gjøre».

– Skandale

Tirsdag 28. januar er båten igjen i drift med et storoppdrag for norsk oljenæring. Men denne gangen under navnet Evita 2 og med flagg fra Kypros, og med mannskap fra Bulgaria.

Oppdraget for båten varer i 155 dager, og innebærer frakt mellom basen Tananger rett utenfor Stavanger, til oljefeltet Ekofisk, som er Norges eldste og fortsatt i drift.

Ifølge tariffen for de ansatte på båten, vil de bli betalt omtrent 40 prosent av norske sjøfolk. Lønnen for det ordinære mannskapet er på omtrent 16.000 kroner måneden.

Administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Foto: Tri Nguyen Dinh / Maritim Logg

– Dette er intet mindre enn en skandale, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Han mener det er utakknemlig av oljebransjen å hyre inn sjøfolk som tjener langt mindre enn norske sjøfolk, etter de mener å ha vært med på en dugnad for å holde lønnsnivået nede de siste årene.

I 2018 hadde Conoco Phillips, som har hyret inn det utflaggede skipet, et resultat før skatt på 13,6 milliarder kroner.

De røffe årene, spesielt etter oljenedgangen i 2014, førte til et langt roligere marked for maritim næring. For å bøte på situasjonen, var det moderate lønnsoppgjør for å styrke konkurransekraften til næringslivet.

50-ÅRING: I fjor hadde oljefeltet Ekofisk, som er Norges eldste, vært i drift i 50 år. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

– Norske sjøfolk har gjennom hele krisen vært med på en dugnad og tatt lønnskutt for å yte vår skjerv for å få næringen opp og gå igjen. Når vi da opplever at Ugland og Conoco Phillips viser sin takknemlighet ved å benytte sjøfolk på tariffer som ligger langt under den norske anser vi det som uakseptabelt, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Den 13. februar blir det høring i Stortingets næringskomité om lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på norsk sokkel. Sjøoffisersforbundet forventer at politikerne tar affære.

– Vi håper Stortinget kjenner sin besøkelsestid og støtter oss i kampen for å unngå slike hendelser i fremtiden.

Oljegigant: – Helt feil

Kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i Conoco Phillips Norge mener det er helt feil å kalle oppdraget for sosial dumping.

OLJEGIGANT: Kommunikasjonsdirektør i Conoco Phillips Stig Kvendseth. Foto: ConocoPhillips

– Når det blir hevdet fra Sjøoffisersforbundet at dette er sosial dumping er dette feil. Vi har brukt meglere for å finne et forsyningsfartøy for en kortere periode. Etter en vurdering av de fartøyene som la inn bud, falt valget på Evita 2 ut fra våre kriterier for leie av et slikt fartøy, sier Kvendseth til Nettavisen.

Han presiserer at to av mannskapet på broen snakker et skandinavisk språk, og at to av dekkmannskapet gjør det samme.

– Kontrakten er den samme som ble budt inn til megler i det opprinnelige budet. Det er en eksisterende avtale med den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) for mannskapet ombord.

– Dere sier beslutningen er basert på deres kriterier. Hvor mye ble pris vektlagt opp mot andre forhold?

– Det ligger en helhetlig vurdering til grunn, sier Kvendseth.

Rederiet som leverer båten, Ugland rederi, sier de håper å få heiset norsk flagg igjen på båten. Men mener markedet står i veien.

– Vi håper å få Evita tilbake på norsk sektor med norsk flagg. Det å flagge om er en vektig beslutning. Vi håper markedet på norsk side viser seg stabilt godt hva gjelder jobbmuligheter og rater, sier Arnt Olaf Knutsen i rederiet til Nettavisen.

Han mener det er mulig at dette skjer i nærmere fremtid.

– Det er tegn på at dette kan skje. Noe som gir de seilende vi må rekruttere stabilitet i jobb, noe vi alle ønsker.

GLAD: Daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var på Ekofisk-feltet for å markere 50-årsdagen den 24. oktober 2019. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Sikkerhetsrisiko

Sjøoffisersforbundet er lite imponert over svarene, og mener kravet om «skandinavisk språk» er et fikenblad.

– Vi merker oss at Conoco Phillips forsvarer seg med at det er tatt om bord totalt fire personer som prater skandinavisk, én per skift på dekk og på bro. Realiteten er at dette fører til vesentlig dårligere intern kommunikasjon og vil kunne medføre en betydelig sikkerhetsrisiko, sier Hans Sande.

Han mener det er et såpass krevende arbeid at folk må forstå hverandre.

– Arbeid i Nordsjøen på vinterstid er preget av dårlig vær og små marginer, og da er det helt essensielt at alle forstår hverandre, sier Sande.