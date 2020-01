Oljegiganten gir over 900 milliarder i inntekter: - Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen

Giganten Johan Sverdrup gir 900 milliarder rett i statskassen. Miljøorganisasjonene håper den ikke produserer olje like lenge som planlagt.

NORDSJØEN (Nettavisen Økonomi:) Mandag meldte kong Harald avbud på den offisielle åpningen av oljegiganten Johan Sverdrup, det største produserende oljefeltet i Vest-Europa. I stedet ble det statsminister Erna Solberg (H) og den ferske olje- og energiministeren Sylvi Listhaug (Frp) som kastet glans over åpningen tirsdag.

- Klimaendringene er en av våre største utfordringer. Vi trenger en bærekraftig omstilling der vi må kutte utslippene, ikke utviklingen. Vi trenger ny teknologi og nye løsninger, slik vi kan se her på Johan Sverdrup, sa Solberg i talen.

- Johan Sverdrup passer veldig godt inn i den lavutslippsambisjonen som ble presentert i går for hele den norske olje- og gassnæringen. Vi skal drive klimaeffektivt og med god inntjening, fulgte Equinor-sjef Eldar Sætre opp.

Olje- og gassfeltet ligger på Utsirahøyden, i den midtre delen av Nordsjøen, og eies av operatøren Equinor (42,6 prosent), Lundin Norway (20 prosent), Total (8,4 prosent), Petoro (17,3 prosent) og Aker BP (11,5 prosent). Johan Sverdrup er den største utbyggingen i Norge siden 1980-årene.

Enorme inntekter - og utslipp

Johan Sverdrup er Equinor og den norske regjeringens flaggskip. Oljeplattformen drives av strøm fra land i stedet for av gassturbiner. Elektrifiseringen sparer miljøet for 620.000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende utslippene til mer enn 310.000 personbiler, ifølge oljeselskapet.

I dag produserer Johan Sverdrup godt over 300.000 fat nordsjøolje per dag. Om ikke lenge kommer produksjonen opp i 440.000 fat per dag. På topp, når Johan Sverdrup fase to begynner i slutten av 2022, vil feltet produsere 660.000 fat daglig. Det vil tilsvare 30 prosent av all norsk oljeproduksjon.

- Dette er et fyrtårn, som et godt eksempel på fremtidens olje- og gassfelt. Ikke bare i Norge, men internasjonalt også. Det blir store volumer de første ti årene, og litt mindre etter hvert, sier Equinor-sjef Sætre om feltet som vil hente opp 2/3 av oljen de første ti årene.

Mandag offentliggjorde Equinor omfattende klimatiltak for norsk sokkel. Tirsdag åpnet gigantfeltet Johan Sverdrup offisielt. - For at tiltakene i det hele tatt skal være troverdige, så må Equinor kunngjøre at de i det minste skal slutte å lete etter olje og gass, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Til sammen vil oljeproduksjonen bidra til 1.430 milliarder kroner i inntekter over en periode på 50 år, hvorav 900 milliarder går rett inn i statskassen. Selv om oljeprisen skulle falle ned til under 20 dollar fatet, vil Equinor og partnerne tjene penger på gigantfeltet.

- Dette viser hva vi kan få til når vi jobber med kvalitet og presisjon i bunn, med høy kostnadsbevissthet og når vi jobber sammen, sier Sætre.

Fakta Johan Sverdrup-feltet ↓ *Utbyggingen er den største på norsk sokkel siden 1980-årene: * Forventede utvinnbare ressurser på Johan Sverdrup er beregnet til 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. * Feltet forventes ifølge Equinor å gi samlede inntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner. Av dette vil mer enn 900 milliarder gå til staten. * Sysselsettingen i driftsfasen anslås til mer enn 3.400 årsverk. Driftsfasen ventes å vare i mer enn 50 år. (Kilde: NTB)

På tross av at Johan Sverdrup berømmes for sine rekordlave utslipp fra produksjonen, 23.000 tonn CO2 årlig i snitt, vil oljen fra feltet fortsatt generere hundrevis av tonn CO2-utslipp. På verdensbasis utgjør CO2-utslippene fra produksjonen rundt 5 prosent av de totale utslippene fra olje. De store utslippene kommer først når oljen og gassen forbrennes - når bensinen brennes i en bilmotor for eksempel.

Forbrenningen av olje fører til cirka 3 kilo CO2 per kilo olje. Ifølge IEA gir forbrenningen av et fat olje utslipp på rundt 400 kilo CO2. Når oljen fra den daglige produksjonen på Johan Sverdrup forbrennes, vil det gi utslag tilsvarende 176.000 tonn CO2. Når fase to av Johan Sverdrup kommer i produksjon mot slutten av 2022, øker tilsvarende utslipp til 264.000 tonn CO2. Til sammenlikning slapp Stavanger kommune ut 245.887 tonn CO2 i hele 2017.

- Det er ganske fortvilende. Johan Sverdrup er et felt som aldri burde blitt godkjent, satt i produksjon eller åpnet. Vi blir ikke kvitt utslippene selv om plattformen åpnes med strøm fra land, fordi hovedandelen av utslippene kommer når oljen brennes og brukes, sier Silje Lundberg, leder for Naturvernforbundet.

Mener Johan Sverdrup må stenge før 2070

- Forbrenningen av norsk olje er den store elefanten i rommet. Nordmenn fortjener å få vite om dette. Det er kjempepositivt at Equinor elektrifiserer, digitaliserer og så videre. Å kutte utslipp på 13 millioner tonn monner litt, men forbrenningen av norsk olje bidrar til utslipp på rundt 500 millioner tonn CO2 i året. For at tiltakene i det hele tatt skal være troverdige, så må Equinor kunngjøre at de i det minste skal slutte å lete etter olje og gass, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Pleym mener det er et paradoks at Norge åpner et massivt olje- og gassfelt samtidig som skogbrannene herjer Australia.

- Jeg mener Erna Solberg og Sylvi Listhaug bør ha en vond klump i magen når de åpner et stort, nytt olje- og gassfelt samtidig som Australia brenner. Å ikke kutte ned på olje- og gassproduksjonen fører til ekstremvær og branner slik som vi ser i Australia og andre steder. Samtidig så har ikke Equinor trukket tilbake planene sine for Australbukta. Det henger rett og slett ikke på greip, sier Pleym.

Hverken Pleym eller Lundberg mener det er forsvarlig å la Johan Sverdrup produsere i 50 år, slik det er planlagt for.

- Hvis Johan Sverdrup fortsatt produserer i 2070, har vi inngått et veddemål mot at vi lykkes i klimapolitikken, sier Naturvernforbundets Lundberg.

- Om ikke Equinor og norsk industri klarer å utvikle CO2-fangst og lagring, så kan ikke Johan Sverdrup produsere fram til 2070. Derfor er det også meningsløst å lete etter olje nå som uansett ikke kan bygges ut om vi skal nå målene i Parisavtalen, sier Pleym.

Olje- og energiminister Listhaug reagerer på miljøorganisasjonenes fremstilling av Norges olje- og gassproduksjon, og svarer at aktiviteten tvert imot er i tråd med Parisavtalen.

- Parisavtalen legger til grunn av skal fortsette å bruke olje og gass, selv om vi når utslippsmålene vi har satt oss. Verden vil uansett kreve olje og gass i uoverskuelig framtid. Da er viktig at Norge produserer oljen, fordi vi produserer olje og gass med mye mindre utslipp enn veldig mange andre land. Dette feltet er fremragende i så henseende, sier Listhaug.

