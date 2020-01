Oljepris og drivstoffpriser gjør byks: Ny prisrekord på bensin og diesel

Bensin- og dieselprisene har aldri vært høyere enn i dag. - En spent situasjon.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Den spente situasjonen i Midtøsten som følge av den amerikanske likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani fredag, gjør at markedene reagerer.

Prisen på et fat brentolje er mandag morgen 70,44 dollar - nesten 6 prosent høyere enn på fredag. Uroen gjør prisene på bensin og diesel spretter opp til rekordhøye nivåer: Circle Ks veiledende pris på bensin er mandag 17,61 kroner. Prisen på diesel er 16,86 kroner.

- Årsaken er en ny økning i innkjøpsprisene på ferdigraffinerte produkter i det internasjonale markedet. Det var ikke bare oljeprisen som gikk oppover fredag, men også kostprisene gjorde et hopp etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, sier Circle Ks Knut Hilmar Hansen til Nettavisen Økonomi.

Dersom situasjonen skulle bli mindre uoversiktlig og spent, vil drivstoffprisene sannsynligvis falle igjen.- Situasjonen er spent. Vi følger utviklingen fra dag til dag, og kommer det en nedgang i innkjøpsprisen, vil det gjenspeile seg i veiledende priser, sier Hansen.Forrige uke skrev Nettavisen Økonomi også om prisrekord på drivstoff: Da kostet én liter 95 blyfri 17,53 kroner. Dagens bensinpris er altså 8 øre høyere enn den tidligere prisrekorden. Forrige ukes dieselprisrekord på 16,86 øre ble også knust med 10 øre mandag morgen.

Aldri har de veiledende prisene på bensin og diesel vært så høye som nå. Foto: skjermdump

Over 1.000 kroner for full tank

Dersom en betaler veiledende pris på Circle K mandag, vil det koste deg 1.056 kroner og 60 øre for 60 liter 95 blyfri. På enkelte bensinstasjoner vil dieselprisen også passere 17 kroner literen, ifølge Circle Ks Hansen.

- På mange stasjoner vil nok pumpeprisen på diesel for første gang passere 17 kroner på grunn av transporttillegget, før lokal konkurranse slår inn og pumpeprisene faller, sier Hansen.

Prisene på bensin og diesel har over tid vært høye på grunn av høye innkjøpspriser på ferdigraffinerte produkter. Prisnivået følger flere faktorer, som oljeprisen, prisen på biodrivstoff og raffinerikapasitet. Oljeprisen og prisen på biodrivstoff har økt i det siste, mens raffinerikapasiteten har vært lavere på grunn av nedstengning sent i 2019.

Ifølge Hansen skyldes en betydelig del av prisøkningen på diesel at kostprisen på biodiesel går opp. I Norge skal 12 prosent av drivstoffet som omsettes være biodrivstoff. Hansen minner også om at 90 prosent av drivstoffprisen styres av faktorer som kjeden ikke rår over.

- Utsalgsprisen på drivstoff bestemmes av en rekke faktorer. Som en tommelfingerregel kan man si at 60 prosent av prisen på drivstoff er avgifter, 30 prosent er innkjøpskostnader og 10 prosent dekker drivstoffkjedenes kostnader til lagring, distribusjon og salg av drivstoff, samt fortjeneste, sier Hansen.

Nettavisen Økonomi oppdaterer saken.