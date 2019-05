Oljeprisen faller kraftig

Prisen på nordsjøolje har falt kraftig, over 4 prosent, torsdag. Prisen er på sitt laveste siden slutten av mars.

Like før klokken 22 torsdag kveld var prisen for et fat nordsjøolje 66,64 amerikanske dollar. Det er en nedgang på hele 3,05 dollar eller 4,38 prosent.

Nedgangen kommer etter at USAs administrasjon for informasjon om energi (EIA) la fram tall for amerikanske råoljelagre.

På forhånd hadde analytikerne ventet en nedgang i råoljelagrene 1,4 millioner fat, ifølge Marketwatch. Tallene fra EIA viste imidlertid en nedgang på 300.000 fat, ifølge Dagens Næringsliv.

