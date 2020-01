Oljeprisen kraftig ned etter Trump-tale

Oljeprisen synker kraftig etter at Donald Trump uttalte at «Iran ser ut til å trappe ned».

NEW YORK (Nettavisen): – Ingen amerikanere ble drept eller såret i nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned, sier USAs president Donald Trump i en tale onsdag.

Uttalelsene fra Trump påvirker nå oljeprisen. Ved 19.30 tiden onsdag kveld er oljeprisen ned hele 4,4 prosent til litt over 65 dollar fatet.

Prisen på amerikansk olje, U.S. West Texas Intermediate crude, er ned rundt fem prosent til under 60 dollar fatet, melder CNBC.

Donald Trump kan på onsdag ellers glede seg over ferske jobbtall og at frykten i finansmarkedet mindre enn forventet, etter rakettangrepene i Irak natt til onsdag.



Positive jobbtall

Tall offentliggjort onsdag viser at antall ansatte i det private økte med 202.000 i desember. Det er godt over det markedet forventet, som bare så for seg 150.000 nye arbeidsplasser.

Det er spesielt innenfor konstruksjon at antall private ansatte økte, men det økte også i lang rekke service-relaterte industrier, melder CNBC.

Det var spesielt i selskaper med mellom 50 og 499 arbeidere at økningen var størst, med 88.000 nye jobber. Innenfor mindre bedrifter økte antallansatte med 69.000, mens det i større selskaper økte med 45.000 nye lønningsposer.

Verdens viktigste nøkkeltall

De gode tallene lover også bra for den store arbeidmarkedsrapporten til det amerikanske arbeidsdepartementet, som kommer fredag.

Fredag offentliggjøres nemlig det som gjerne kalles verdens viktigste nøkkeltall. Da får vi vite hvor mange jobber som ble skapt utenom jordbrukssektoren i fjorårets siste måned. Eksperter venter i gjennomsnitt at jobbveksten i desember var på 164.000, mot 266.000 i november.

Et høyere tall enn dette kan sende verdens aksjemarkeder oppover.

I tillegg kommer arbeidsledighetstallene. Ledigheten i USA ligger nå godt under fire prosent, det laveste nivået siden slutten av 60-tallet.

Ny toppnotering for Nasdaq

Wall Street startet på stedet hvil onsdag morgen. Ifølge CNBC er frykten i finansmarkedet mindre enn forventet, etter rakettangrepene i Irak natt til onsdag.

Senere på onsdagen gikk Nasdaq Composite opp 0,3 % til ny rekord og toppnotering.

Sent onsdag ettermiddag er Dow Jones er opp hele 100 poeng, melder CNBC.

S&P 500 nådde også en ny toppnotering like etter talen fra president Donald Trump.

Men på langt nær alt er positivt i USA-markedet. Onsdag melder Macy’s at de skal stenge 28 butikker i USA, og en Bloomingdale’s-butikk.

Boeing-aksjen falt også med rundt 1,5 prosent i minuttene etter at New York-børsen åpnet onsdag, melder NTB.