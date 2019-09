Oljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet

Prisen på Brent-olje endte mandag med en oppgang på 14,6 prosent i reaksjon på droneangrepet mot Saudi-Arabiske oljeinstallasjoner.

Prisoppgangen på 14,6 prosent startet med en gang markedene åpnet natt til mandag. Etter en kort periode ned en pris på nesten 72 dollar fatet for nordsjøolje, falt prisene noe tilbake og lå lenge rundt et nivå på 66 dollar. Mot slutten av handelsdagen på de amerikanske børsene steg prisen på nytt og endte på 69,02 amerikanske dollar per fat, opp nesten ni dollar fatet fra sluttkursen fredag.

Dette er den største prosentvise prisøkningen som er registrert, i alle fall siden 1988, skriver nyhetsbyrået Reuters. Over to millioner future-kontrakter ble inngått i løpet av dagen, også det en ny rekord.

Også for den amerikansk lettoljen WTI endte dagen med markant oppgang på 14,7 prosent. Prisen for et fat da børsene på Wall Street stengte var 62,90 dollar, opp 8 dollar fra åpningen.

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

- Jeg tror ikke det er noe som kan oppveie all oljen som nå er offline - og det er høyst uvisst når situasjonen vil endre seg, sier energianalytiker ved Hedgeye Research Joe McMonigle til Reuters.

Bilde av droneangrepet som rammet flere oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia lørdag. Foto: Planet Labs Inc (NTB scanpix)

Amerikanske etterretningstjenestemenn sa mandag at bevis pekte på at Iran sto bak angrepet. Det bar bud om et svar fra USA som ytterligere kan forstyrre verdensmarkedene og det globale tilbudet.

President Donald Trump sa at han imidlertid ikke hadde noe hastverk med å svare, da han ventet på flere detaljer. Det markerte et toneskifte fra en tweet sendt av Trump søndag, da han sa at USA hadde tatt ladegrep og var klar til å svare.

Chicago Board Options Exchanges råolje volatilitetsindeks, et mål på opsjonspremier basert på bevegelser på den amerikanske oljebørsen, steg til 77,17, det høyeste nivået siden desember i fjor, skriver Reuters.

