Oljeprisen opp og aksjene ned etter Iran-angrep i Irak

Oljeprisene i USA økte onsdag samtidig som Tokyo-aksjene stupte da investorer ble skremt over den eskalerte spenningen mellom USA og Iran etter nye angrep.

Oljeprisen steg onsdag etter meldinger om at Iran har utført rakettangrep mot en base med amerikanske styrker i Irak.

Prisen på amerikansk lettolje (WTI) hoppet så mye som 4,53 prosent til 65,54 dollar fatet, før den flatet seg noe ut. Prisen på nordsjøolje gikk opp med 2,73 prosent til 70,20 dollar etter angrepet. I skrivende stund (04.00 norsk tid) ligger nordsjøolje på 70,096 dollar fatet.

Samtidig falt Nikkei-indeksen i Tokyo med nesten 2,5 prosent da nyheten om rakettangrepene kom, mens den bredt sammensatte Topix-indeksen falt mer enn 2 prosent.

– Dette kommer ikke til å bli en fin dag, sier oljetrader Stephen Innes i valutameglerselskapet AxiTrader til AFP.

Ved lunsjtid i Tokyo har fallet bremset noe og Nikkei er ned 1,9 prosent. Sør-Koreas KOSPI-indeks er ned 1,15 prosent, Hongkongs Hang-Seng-indeks er ned 1,17 prosent og Singapores Straits-Times er ned 1,21 prosent.

Ingen nordmenn skadet



Både Iran og Pentagon bekrefter at det natt til onsdag lokal tid ble avfyrt et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

En kilde opplyser til CNN at irakiske soldater er drept i angrepet. Så langt meldes det ikke om døde nordmenn eller amerikanere.

Iransk statlig TV kaller det hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Trump etter angrepet: – Alt står bra tid



USAs president Donald Trump melder på Twitter at alt så langt står bra til etter rakettangrepene mot baser med amerikanske styrker i Irak.

– Alt står bra til. Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skade foregår nå. Så langt, så bra, skriver Trump.

Det er foreløpig ikke bekreftet noen omkomne i det Iransk TV kaller et hevnangrep etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

– Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i hele verden, uten tvil, tilføyer presidenten.

Han skriver at han vil komme med en uttalelse onsdag lokal tid.