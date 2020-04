Oljeprisen opp over 100 prosent etter totalkollaps

Prisen på amerikansk råolje hentet seg inn igjen ved børsåpning i Asia natt til tirsdag norsk tid, og er ikke lenger i minus.

Et fat WTI-olje (West Texas Intermediate) økte tirsdag med hele 102.71 prosent til 1,43 dollar fatet.

West Texas Intermediate, som angir standardprisen for amerikansk olje, omsatte for 1,43 dollar fatet tirsdag ettermiddag i Asia etter å ha begynt dagen med minuspris, -14 dollar. Det betyr at produsentene betalte kjøperne for å ta imot olje på grunn av begrenset mulighet til å lagre lagre oljen i USA.

Det skjer etter en totalkollaps i oljemarkedet mandag hvor oljeprodusenter måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt oljen. Årsaken er at de amerikanske oljelagrene er i ferd med å bli fulle som følge av lav etterspørsel etter at koronapandemien rammet verden.

Les også: Full kollaps i oljeprisen i USA – prisen sank med 130 prosent

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) var den laveste siden 1983, da denne kontraktstypen debuterte, skriver Financial Times.

- Den Covid-drevne kollapsen i etterspørsel vil holde oljemarkedet under press. Selv med tiltak som åpner litt opp de neste ukene kommer verden til å flyte over av olje en god stund, sier Tai Hui, Asia-strateg i JPMorgan Asset Management, til Financial Times.

Negative priser kan komme tilbake i juni, varsler en annen ekspert.

Les også: Nicolai Tangen kjente hodejegeren som kontaktet ham

Også nordsjøoljen opp

Så sent som i januar kostet amerikansk lettolje over 60 dollar fatet.

I mellomtiden har ekstreme tiltak mot koronapandemien i en rekke land fått store deler av økonomien til å stanse opp. Ikke minst påvirkes behovet for olje av at store deler av flytrafikken er stanset.

Nordsjøoljen åpnet tirsdag med en økning på 1,37 prosent til 25,92 dollar fatet.

Les også: Norwegian: Pilot- og kabinselskapene begjærer seg konkurs

(©NTB)