Oljeprisen raser: Antibac er dyrere enn nordsjøolje

Oljeprisen stiger noe tirsdag formiddag - men har falt over 65 prosent i år.

Oljeprisen har rast nedover den siste tiden, og er mer enn halvert den siste måneden. Bakgrunnen er priskrigen på olje mellom Russland og Saudi-Arabia, etter at russerne ikke godtok å kutte mer i produksjonen for å bøte på koronakrisen.

Les mer om utgangspunktet for oljeprisfallet her: 3 grunner til at oljeprisen stupe

Oljeprisen nådde mandag det laveste nivået siden 2003. For å sette det i et lettbent perspektiv:

Tirsdag morgen koster ett fat olje 22,91 dollar fatet, eller 242,61 kroner. Et halvt fat olje, 79,5 liter, koster dermed 121,30 kroner. Til sammenlikning koster 750 ml Antibac, som det er svært stor rift om for tiden, 139,90 kroner på Vitusapotek.

Eksperten ser store muligheter i krisen: - Disse aksjene er mye mer interessante nå enn for fem uker siden (+)

Trump og Putin snakker sammen

Da USAs president Donald Trump forlenget reglene knyttet til sosial kontakt fra før påske til slutten av april, stupte oljeprisen til under 22 dollar fatet. Det siste døgnet har imidlertid prisen stabilisert seg, etter at Trump annonserte samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin.

Over telefon på TV-programmet «Fox and Friends» sa Trump at de to blant annet skulle snakke om energi, og at Russland og Saudi-Arabia «ble begge gale» når det gjaldt olje.

Les også: Laveste oljepris siden 2003

Saudi-Araberne øker produksjonen

Normalt ville en stor oljeprodusent som Saudi-Arabia holde igjen oljeproduksjonen for at balansen mellom tilbud og etterspørsel ville blitt strammere. Men saudiaraberne er i en oljekrig med USA og Russland, de to andre oljestormaktene i verden.

Derfor har Saudi-Arabia åpnet slusene for fullt, i tro om at kongeriket kan holde ut med lavere oljepriser lenger enn Russland og USA.

Mandag annonserte kongeriket at de vil øke oljeeksporten med rundt 600.000 fat olje hver dag - i tillegg til de 10 millionene de allerede eksporterer.

Les mer: Bedrifter i krise kan lære mye av familiebedriften til Svein (48): – Et glitrende eksempel