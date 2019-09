Oljeprisen raser

Oljeprisen er ned syv prosent etter at den saudiarabisk oljeministeren melder at oljeforsyningen er tilbake på sporet.

NEW YORK (Nettavisen): Forsyningene vil være helt på plass i løpet av de neste to-tre ukene, melder CNBC.

Ifølge energiminister og prins Abdulaziz bin Salman er Saudi Arabia nå nær ved å ha fått opp 70 prosent av oljeproduksjonen igjen etter angrepene. Tirsdag kveld norsk tid er oljeprisen ned nærmere syv prosent.

Historisk økning i oljeprisen

Abdulaziz bin Salman opplyser også tirsdag kveld at produksjonen til det statlige oljeselskapet Aramco er tilbake på samme nivå som før helgens angrep, takket være bruk av oljereserver.

Angrepene som rammet to oljeanlegg natt til lørdag, tvang Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Det tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen. Bortfallet er det største noen gang og førte til en historisk økning i oljeprisen mandag.

Bilde av droneangrepet som rammet flere oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia lørdag. Foto: (NTB scanpix)

Angrepene rammet oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq, som er det største i sitt slag i verden, i tillegg til et oljefelt.

Prins Abdulaziz bin Salman sier tirsdag kveld at produksjonskapasiteten til Saudi-Arabia ventes å være oppe i 11 millioner fat per dag innen utgangen av september. Før helgens angrep var kapasiteten rundt 9,6 millioner oljefat daglig.

Houthi-militsen som Saudi-Arabia kriger mot i Jemen, har tatt på seg ansvaret for oljeangrepene. Amerikanske og saudiarabiske tjenestemenn har imidlertid sagt at de tror Iran sto bak angrepet, noe regjeringen i Teheran benekter.

Oslo Børs ned igjen etter mandagens oljeopptur

Frontline ble dagens taper blant de største selskapene da hovedindeksen på Oslo Børs sank 1 prosent til 890,41 poeng tirsdag.

Dermed ble økningen på 1,2 prosent etter oljeprishoppet mandag nesten nullet ut.

På toppen av omsetningslisten finner vi Equinor, som falt 2 prosent til 178,3 kroner. På andreplass havnet Aker BP, som gikk ned 6,3 prosent. Norwegian var tredje mest omsatt og økte med 4 prosent, noe som gjorde flyselskapet til vinneren blant de store selskapene. Frontline, som gjorde det dårligst, falt 6,7 prosent.

Motvilje i USA mot krig med Iran

Til tross for at USA mener Iran trolig sto bak droneangrepene i Saudi-Arabia, har Det hvite hus gjort det klart at Trump fortsatt kan tenke seg et toppmøte med Irans president Hassan Rouhani. Forslaget er gjentatte ganger blitt avvist av regimet i Iran.

Både Donald Trump, andre amerikanske politikere og forsvarskilder gir klart uttrykk for at de vil unngå krig mot Iran etter oljeangrepene i Saudi-Arabia.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann hevdet tirsdag ettermiddag at kryssermissiler ble avfyrt fra iransk jord i helgens angrep mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia.

Nyhetsbyrået AFPs kilde legger ikke fram noen beviser for påstandene. Tjenestemannen sier USA samler beviser om angrepet som de planlegger å presentere til verdenssamfunnet, i første rekke europeiske allierte neste uke.

Samtidig understreker Storbritannia og Tyskland viktigheten av å unngå ytterligere opptrapping i regionen.