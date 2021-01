Oljeprisen stiger etter forbløffende løfte: – Det er nesten for godt til å være sant!

2020 ble det beste året for oljeleting på åtte år. Nå kommer Saudi-Arabia med en håndsrekning til alle som håper på høyere oljepris.

Onsdag steg oljeprisen til 54 dollar per fat – den høyeste prisen siden februar i fjor.

Prisveksten fra rundt 50 dollar fatet mandag kommer etter et overraskende utfall av tirsdagens møte i oljekartellet OPEC og samarbeidspartnerne.

– Markedet jubler over Saudi-Arabias forpliktelse, men det er ganske vanskelig å svelge størrelsen på de ytterligere kuttene. Det er nesten for godt til å være sant, skriver oljeanalytiker Bjørnar Tonhagen fra Rystad Energy i en umiddelbar kommentar tirsdag kveld.

Saudi-bombe i oljemarkedene

I en tid hvor langt færre enn før kjøper og bruker oljen som landene har til salgs, har verdens største oljeprodusenter kuttet i oljeproduksjonen gjennom koronapandemien.

Russland, verdens tredje største oljeprodusent, har imidlertid presset på for å få produsere mer olje i lys av vaksinene som rulles ut over store deler av verden nå. Steile fronter mellom russerne og Saudi-Arabia mandag, førte til at oljekartellet og samarbeidslandene ikke kom til en avtale om oljeproduksjonen før tirsdag kveld.

Avtalen innebærer at stort sett alle medlemslandene fortsetter å produsere like mye - eller lite - olje i februar og mars som i januar. Unntaket er Russland og Kasakhstan, som får produsere til sammen 75.000 fat olje mer daglig etter januar.

Overraskelsen var imidlertid stor da Saudi-Arabia svarte med å frivillig kutte en million fat ekstra per dag sammenliknet med dagens forholdsvis lave nivåer.

– Når Saudi-Arabia vil kutte en million fat ekstra per dag i februar og mars, viser de en vilje til å strekke seg langt for å holde oljeprisen på dagens nivå eller høyere, sier Rystad-analytiker Tore Guldbrandsøy til Nettavisen Økonomi onsdag.

I prinsippet kan store produksjonskutt fra OPEC føre til at andre land, som for eksempel USA, skrur opp nivået på sin oljeproduksjon.

– Selvsagt er det et dilemma for OPEC. Når de stimulerer til en høyere oljepris, stimulerer de samtidig til mer produksjon andre steder. Men det virker ikke som at det er spesielt viktig for dem akkurat nå. Nå handler det meste om å komme seg gjennom covid-krisen, og da vil de strekke seg langt for å forsvare oljeprisen, sier Guldbrandsøy.

Godt nytt for Norge

OPECs tilsynelatende betydelige ønske om å holde oljeprisen på et stabilt nivå, er godt nyheter for Norge, ifølge oljeanalytikeren. En oljepris på rundt 50 dollar fatet lever de fleste på norsk sokkel svært godt med.

– I Norge er vi heldige. Når andre kutter i oljeproduksjonen og prisen går opp, så tjener vi på det. Norske myndigheter kuttet i oljeproduksjonen i fjor, men det er foreløpig ikke lagt opp til noen form for kutt i år. Nå har vi både en god oljepris og en god gasspris, sier Guldbrandsøy.

Analytikeren spår et spennende år på norsk sokkel med mye leting. Guldbrandsøy anslår at det vil bli boret minst 40 brønner i løpet av 2021.

– Den nye skatteordningen gir incentiver til nye produksjonsbrønner som blir boret innen 2021. Men det viktigste for selskapene, for å få mest ut av skatteordningen, er å få funn besluttet og PUD (plan for utbygging og drift, journ. anm) levert innen utgangen av 2022, sier Guldbrandsøy.

Den erfarne analytikeren viser til at 2020 ble et svært godt leteår på norsk sokkel: Målt i antall ressurser per brønnbane var fjoråret det beste siden 2012. Volumet i funnene er de høyeste siden 2014.

– At ConocoPhillips stod for de to største funnene på norsk sokkel, er interessant. Mange frykter at oljegigantene er på vei ut fra norsk sokkel, men her har i alle fall ConocoPhillips gjort det meget bra.

Derfor er OPEC-spillet viktig for Norge

Sammenhengen mellom den interne knivingen i oljekartellet OPEC+ og hva som skjer på norsk sokkel, er kanskje sterkere enn mange tror, ifølge Guldbrandsøy. Dersom oljeprisen og trenden den er inne i er god, er det større sannsynlighet for at selskapene investerer mer i oljeleting.

– Dette prisspillet er et veldig viktig bakteppe for beslutningene som blir tatt på norsk sokkel. Alle har jo en langsiktig pris som de opererer med, og burde jo i utgangspunktet ikke bli påvirket av øyeblikksbilder og kortsiktige trender, men det har faktisk mye å si, sier Guldbrandsøy.

Før koronakrisen mente mange at energiomstillingen i Norge gikk for sakte. Nå mener Rystad-analytikeren at oljeselskapene virkelig har tråkket på gasspedalen.

– Vi ser at oljeselskapene har akselerert arbeidet med å kutte CO2-utslipp og å investere i fornybar energi. De første rene havvind-lisensene er forventet på norsk sokkel i år. Dette er en trend som kommer sterkere og sterkere, sier Guldbrandsøy.

