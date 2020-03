Oljeprisen stuper 25 prosent etter coronafrykt og forhandlingsbrudd

Coronafrykt og brudd mellom Opec og Russland får oljeprisen til å stupe søndag.

Prisen på nordsjøolje stupte søndag til litt over 34 dollar fatet etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland.

Opec-landene har ønsket en enighet om å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden.

Ekspertene mener det går mot full priskrig på olje når en tidligere avtale om kutt hos Opec-landene utløper i slutten av mars. Da kan i teorien Saudi-Arabia og Russland øke produksjonen så mye de vil, og prisen kan falle til 20 dollar fatet, ifølge CNBC.

Oljeprisen var allerede på god vei nedover i forrige uke da prisen på nordsjøolje falt under 50 dollar og fredag endte på 45 dollar fatet.

Laveste etterspørsel siden 2011

I februar meldte det internasjonale energibyåret at den globale etterspørselen etter olje faller for første gang på over et tiår i første kvartal. Da advarte byrået om ytterligere nedgang i oljeprisen.

– Etterspørselen har blitt truffet hardt av det nye coronaviruset, og de omfattende konsekvensene for den kinesiske økonomien, skriver byrået i sin månedelig rapport om oljemarkedet.

Det globale forbruket var tidligere ventet å øke med 800.000 fat om dagen dette kvartalet, men vil istedet synke med 435.000 fat om dagen, står det i rapporten.

– Krisen er pågående og på dette tidspunktet er det vanskelig å vurdere omfanget presist, skriver byrået.

I rapporten kommer det fram at viruset ventes å redusere den årlige veksten i det globale forbruket med rundt 30 prosent, til 825.000 fat om dagen.

Det er den laveste veksten siden 2011, altså i kjølvannet av finanskrisen.