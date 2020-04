Oljeprisen stuper: Men avkastningen i oljefondet er mye viktigere

En lavere avkastning fra oljefondet er langt mer ødeleggende for hva staten kan bruke av penger på deg og meg enn den lave oljeprisen.

Regjeringen la i nasjonalbudsjettet for 2020 til grunn en oljepris i år på hele 476 kroner per fat. Mandag ettermiddag var oljeprisen på lave 275 kroner, og i USA var det en fullstendig kollaps i oljeprisen.

Tirsdag morgen har prisen for ett fat nordsjøolje vært helt nede på 22,30 dollar, ca. 230 kroner med en dollarkurs på drøyt 10,50 kroner. Det er den laveste noteringen så langt i kriseåret 2020, og vi må helt tilbake til 2001 for å finne like lav pris.

En rekordsvak krone veier i noen grad opp for den for tiden svært lave oljeprisen. 10 kroner i avvik per far tilsier som en tommelfingerregel 4,7 milliarder i tapte/økte inntekter for staten.

275 kroner fatet betyr dermed gjennom et helt budsjettår rundt 90 milliarder kroner i lavere skatteinntekter for staten enn det regjeringen la opp til for 2020. Betyr det noe for hva regjeringen kan bruke av penger på fellesskapet og gode formål?

Vel, alle statens oljeinntekter overføres til oljefondet. Størrelsen på oljefondet gir via handlingsregelen på 3 prosent av fondets verdi (se faktaramme nedenfor) retningslinjer for hvor mye som kan overføres tilbake til statsbudsjettet og de løpende offentlige utgiftene hvert år.

Påvirker ikke 2020

- Handlingsregelen tar utgangspunkt i verdien av oljefondet ved utgangen av fjoråret. Hva som skjer med de faktiske oljeinntektene i 2020, påvirker sånn sett ikke budsjettet for 2020.

- Men kommer det 90 milliarder kroner mindre inn til fondet fra oljeinntektene i 2020, blir fondet alt annet like 90 milliarder kroner mindre neste år og alle år deretter, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Nettavisen Økonomi.

Fakta Handlingsregelen ↓ Handlingsregelen er en uttaksregel for Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») og ble innført i 2001.



Uttaksregelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd på 3 prosent av kapitalen i fondet ved inngangen til budsjettåret når inntektene fra oljevirksomheten holdes utenfor.

Handlingsregelen var på 4 prosent frem til februar 2017, da den ble redusert til 3 prosent etter forventet prisstigning (realavkastning).

Det reduserer fremtidige overføringer til statsbudsjettet med i gjennomsnitt 2,7 milliarder kroner i året (3 prosent av 90 milliarder) hvis vi over tid skal overholde uttaksregelen som ble revidert i 2017.

Andreassen sier staten dekker de store koronautgiftene i år ved å hente penger fra oljefondet. Dermed blir overføringene fra fondet langt høyere enn det som var planlagt. Alt annet like, betyr det at oljefondet ved utgangen av 2020 vil være ca. 200 milliarder lavere enn uten koronatiltakene.

Klart lavere

Handlingsregelen vil da gi oss ytterligere 6 milliarder kroner mindre til disposisjon (200 mrd. x 3 prosent). Samlet blir det snaue 9 milliarder kroner i året i lavere offentlig pengebruk fremover. Over tid får en lavere oljepris konsekvenser, men det vil være store variasjoner i det faktiske overføringene.

- Overføringene har i mange år vært klart lavere enn det handlingsregelen ga rom for. Takket være koronakrisen blir de mye høyere i år, uten at vi kan si at dette er brudd på handlingsregelen, sier Andreassen.

Ser vi de foregående ni årene under ett, har overføringene fra oljefondet over statsbudsjettet vært ca. 400 milliarder kroner mindre enn det uttaksregelen tilsier. I år ligger det an til et overforbruk på 150-200 milliarder kroner. I sum er derfor den langsiktige handlingsregelen mer enn overholdt.

Andreassen sier det er mange forhold som betyr noe for hva regjeringen kan rutte med på statsbudsjettet neste år. Ettervirkningene av koronakrisen er garantert viktigst. Kommer økonomien i gang igjen gjennom året, og blir arbeidsledigheten høy også neste år?

Mye viktigere

- Ellers er selvsagt utviklingen i verdien av oljefondet viktig, og den er mye viktigere enn oljeprisen, understreker sjeføkonomen.

- Da vi planla budsjettet for 2020, hadde vi vært innenfor handlingsregelen på 3 prosent selv med et oljefond på 8100 milliarder kroner. Vi planla å ta ut over 40 milliarder kroner mindre enn det regelen ga rom for, fortsetter han.

En svak krone og verdiøkning for oljefondets obligasjoner som følge av rentefall har kompensert for fallet i aksjekursene. Fondet er fortsatt på godt over 10.000 milliarder kroner.

- Men drar vi med oss en svak økonomi inn i 2021, kan det være riktig å bruke mer enn det handlingsregelen rent formelt gir rom for, sier Andreassen. Han minner om at budsjettregelen er en langtidsregel og ikke en regel som MÅ følges hvert eneste budsjettår.

Ikke fattigere

- Men hvor skadelig er egentlig en lav oljepris for norsk økonomi?

- Effektene på statsbudsjettene er ikke så store. Blir oljeinntektene borte, blir vi ikke fattigere. Det er avkastningen av oljefondet vi lever av, ikke de løpende oljeinntektene. Fondet blir ikke mindre om vi ikke får friske oljeinntekter, sier sjeføkonomen.

Men realverdien av fondet, altså verdien korrigert for prisstigningen, vil heller ikke stige som vi håpet. Dermed kan vi ikke finansiere lavere skatter og høyere offentlige utgifter med større overføringer fra oljefondet. På den annen side: Det er det heller ingen andre land i verden som kan.

- Men lavere oljepriser vil føre til lavere investeringer på norsk sokkel. Det vil vi merke også denne gangen, særlig i oljeregionen. Heldigvis er nedsiderisikoen mye lavere enn den var i 2013.

- Det skyldes at olje- og gassinvesteringene nå er mye lavere som andel av verdiskapningen (BNP, red.anm.) enn for syv år siden, sier Andreassen. Sånn sett er faktisk norsk økonomi blitt mindre oljeavhengig.

Vedvarer fallet i oljeprisen, vil det ifølge Andreassen trolig redusere den økonomiske veksten i Norge i verste fall med knapt 1 prosentpoeng i et par år. Og det kommer uansett på toppen av et stort fall i BNP som følge av koronakrisen.

Klart mer

- Bruker vi i år av selve oljefondet, eller bare av avkastningen?

- Vi kommer til å bruke klart mer enn den forventede 3 prosent langsiktige realavkastningen (fratrukket inflasjon, red.anm.) av fondet. Slik sett tapper vi av fondet i år, svarer Andreassen.

Men; blir tilførselen av friske oljepenger redusert med «bare» 90 milliarder kroner, vil vårt kjære oljefond likevel bli tilført over 150 milliarder friske oljekroner.

- Det er omtrent det samme som regjeringen nå tror blir overført til statsbudsjettet utover det handlingsregelen gir. Slår dette til, har vi altså ikke samlet sett tappet fondet selv i tidenes nedtur i norsk økonomi og den laveste oljeprisen på lang tid, roser sjeføkonomen.

Tilsynelatende rikere

Oljefondet plasseres i sin helhet i utlandet. Når kronen svekker seg kraftig, som den har gjort gjennom 2019 og 2020, stiger fondets verdi i kroner. Men vi blir ikke rikere av den grunn, som sentralbanksjef Øystein Olsen har vært inne på. Det vi må kjøpe fra utlandet, blir også dyrere.

- Oljefondet er krav vi har på andre land. Det kan bare brukes til å betale for import fra utlandet eller at vi ikke trenger å eksportere så mye for å finansiere importen vår. Hva kronekursen er, spiller her ingen rolle. Men i praksis kan kroneeffekten på fondet faktisk være en støtdemper mot svingninger i norsk økonomi.

Den norske kronen vil antakelig være svak når norsk økonomi er svak og økonomien trenger overføringer fra fondet, og omvendt.

- Dessuten fører en svak krone til at norske lønninger og kostnader over tid stiger. Et større oljefond målt i kroner bidrar til å finansiere de økte offentlige utgiftene, sier Andreassen.

Det er for øvrig ikke bare en svak krone som har løftet fondet, men også sterke aksjemarkeder inntil for noen uker siden. Sjeføkonomen advarer mot at aksjemarkedet kan fall mye mer enn det har gjort de seneste ukene.

Lavere aksjeavkastning

Historisk har aksjemarkedet gitt om lag 5 prosent meravkastning i forhold til rentemarkedet. Hvis rentenivået skulle holde seg rundt dagens lave nivå på 1 prosent i årene fremover, må vi vel også regne med en lavere aksjeavkastning og dermed lavere avkastning for oljefondet?

Handlingsregelen tilsier at vi kan bruke 3 prosent av fondsverdien. Det tilsvarer den forventede realavkastningen, altså avkastningen fra aksjer og obligasjoner fratrukket den internasjonale prisstigningen.

- Et lavere rentenivå tilsier lavere forventet avkastning på oljefondet, i alle fall før vi justerer for prisstigningen. Det er liten grunn til å anta at ekstraavkastningen på aksjer blir høyere når renten faller. Det lave rentenivået kan indikere til at det blir tyngre å oppnå 3 prosent realavkastning, selv om det er godt mulig, sier Andreassen.

Men la oss si denne avkastningen må ned på 2,5 prosent som følge av det lave rentenivået. Når forventet avkastning blir redusert med 0,5 prosentpoeng, blir det over tid 50 milliarder mindre å bruke på statsbudsjettet.

Vil merkes

- Hvor alvorlig er det?

- Det vil jo merkes! Heldigvis hadde vi faktisk lagt opp statsbudsjettet for 2020 med et uttak på 2,5 prosent av fondet. Også årene i forveien har vi reelt sett ligget på et betydelig underforbruk i forhold til en ren mekanisk tolkning av handlingsregelen, og takk og pris for det! sier Andreassen.

Men utfordringen kan bli større. Det skjer om koronakrisen utløser en nedtur ikke bare i oljeinvesteringene, men også i fastlandsbedriftenes investeringer og i boliginvesteringene de neste årene. Da vil norsk økonomi lite. Sjeføkonomen mener vi må forberede oss på at det kan skje.

For å være på den sikre siden, mener Andreassen vi burde lagt oss på et uttak på 2,5 av oljefondets verdi. På en «dårlig dag» er han helt nede i 2 prosent. Men en gradvis overgang til et slikt uttak vil ikke være en stor utfordring for økonomien sammenliknet med alle andre svingninger økonomien utsettes for.

- Andre land har faktisk klart å styrke budsjettene mye mer enn det, og i mange av disse landene er arbeidsledigheten nå rekordlav, påpeker Andreassen.