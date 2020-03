Oljeprissmellen: – Dette er en form for moderne krigføring

Hvorfor velger russerne å sende oljeprisen til historisk lave nivåer?

Oljeprisen stupte fra 50 dollar fatet til 34 dollar fatet på fire dager. Nyheten om at russerne og landene i oljekartellet OPEC ikke klarte å bli enige om å holde tilbake produksjonen mer enn avtalt, har sendt oljeprisen ned rundt 20 prosent på 24 timer.

Ingen vet om den vil falle videre eller om den lave oljeprisen kun er en midlertidig nedtur. Prisfallet rammer uansett den norske inntjeningen hardt, og kan komme til å påvirke fremtidige forhandlinger og prosjekter på norsk sokkel.

OPEC-landene ønsket å redusere produksjonen fordi etterspørselen etter olje er dramatisk mye lavere på grunn av coronaviruset som herjer verden. Hvorfor sier russerne «niet»?

Svaret kan ligge i de siste ukers hendelser, og at russernes president Vladimir Putin nå søker en blodtørstig hevn over USAs Donald Trump.

NEI: Russlands energiminister Alexander Novak sa i helgen nei til ønsket fra Saudi-Arabia og OPEC om å kutte oljeproduksjonen utover det som allerede var avtalt. Foto: Ronald Zak (AP)

Hva har skjedd?

Det er kun tre uker siden Trump og USA sanksjonerte det statseide russiske oljeselskapet Rosneft, etter at sistnevnte transporterte venezuelansk olje. Amerikanerne så rødt da russerne hjalp Venezuela og Nicholás Maduro å selge olje, og den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo skrev at russerne måtte ta konsekvensene av å støtte et korrupt regime:

USA har også innført sanksjoner på alle selskaper som deltar i Nord Stream 2-utbyggingen, en 1.200 kilometer lang gassrørledning mellom Russland og Tyskland, som ikke er langt unna å bli ferdigstilt.

Ifølge Newsweek og flere andre medier, er Putin nå klar til å ta hevn ved å starte det som kan ende opp med å bli en stygg oljepriskrig, der oljeprisen kan fortsette nedover til 20 dollar fatet. Det er svært dårlige nyheter for den amerikanske skiferoljeindustrien, der mange av selskapene har stor gjeld som skal betjenes. CNBC-kommentator Billy Sullivan skriver at situasjonen kan bli «brutal» dersom situasjonen vedvarer.

«Oljeindustrien står foran angrep på tre fronter: sviktende priser, investorer som trekker seg ut av selskaper knyttet til fossile brensler, samt en knusende gjeld», skriver Sullivan.

SAMARBEID: Donald Trump og USA sanksjonerte det statseide russiske oljeselskapet Rosneft for å hjelpe Venezuela og Nicholás Maduro (til venstre) med å frake venezuelansk olje. Nå tar Russland og Vladimir Putin hevn. Foto: Sergei Chirikov (AP)

Alexander Dynkin, leder for en en statseid russisk tenketank, langt på vei bekrefter at russernes nei til OPEC handler om den russiske gassrørledningen. Derfor hevner Russland seg mot USA, til tross for at det er risikabelt å hisse på seg Saudi-Arabia.

– Kreml har bestemt seg for å ofre OPEC+ for å stoppe amerikanske skiferoljeprodusenter og straffe USA for å rote til Nord Stream 2, sier Dynkin til Bloomberg.

Norsk investorprofil: – Moderne krigføring

Tor Svelland driver hedgefondet Svelland Capital og har mange tiårs erfaring med oljetrading. Han har imidlertid liten tro på at oljeprisfallet vil svekke Trump nevneverdig.

– Er dette et politisk spill for å true Trump, så tror jeg russerne bommer. Lavere oljepris vil ramme amerikanske skiferoljeprodusenter, mens samtidig faller prisen på bensin, så effekten for økonomien er positivt, sier Svelland til Nettavisen Økonomi.

Putin skal ha arbeidet for å få Trump valgt i 2016, men mye kan tyde på at han har gjort en helomvending etter at den amerikanske presidenten påla det statseide russiske oljeselskapet Rosneft sanksjoner.

– Putin vil at Trump skal tape på grunn av de sanksjonene, spesielt Rosneft. Dette er en form for moderne krigføring, sier Svelland.

Han mener imidlertid at problemet med å bruke oljeprisen som våpen mot Trump, er at det er Russland og Saudi-Arabia selv som taper mest på at Opec+-samarbeidet har brutt sammen.

– Sannsynligheten for at de kommer til enighet til slutt er større enn at de ikke gjør det. Både Saudi-Arabia og Russland blir nedgradert, og alle selskapene som er involvert i olje får mindre penger. Det er ikke logisk for meg som trader olje å tenke at oljeprisen skal falle mer, sier Svelland, som viser til at Saudi-Arabia trenger 60 til 65 dollar fatet for at statsbudsjettet i ørkenlandet skal gå i pluss.

– Nå er vi på 35. Jeg tror det vil komme en form for uttalelse i løpet av de neste dagene som viser at forhandlingene ikke er så fastlåste som man først har fått inntrykk av. Når de ser resultatet av uenigheten, så tenker de kanskje at det ikke var så spennende å være uenig likevel, sier han.