Oljetopper langer ut mot Lan Marie Berg: - Ekstremistsynspunkt

Øystein Stray Spetalen mener MDGs politikk vil gjøre Norge til Litauen.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen Økonomi): - Hvis oljenæringen blir avviklet, er det velgerne til MDG som bør skjelve. Da kan du ikke få kaffe latte uten å jobbe. Mange av velgerne har ikke hatt en skikkelig arbeidsdag noengang, så hvis man legger ned oljenæringen, så får de ikke kaffe latte for dem, sier investor og milliardær Øystein Stray Spetalen til Nettavisen Økonomi på Pareto-konferansen onsdag.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjorde sitt beste valg gjennom tidene denne uken med en oppslutning på 6,8 prosent nasjonalt og hele 15,2 prosent i Oslo. Det fikk Lan Marie Berg, førstekandidat i Oslo, til å si at «oljelobbyen skjelver» fordi de «innser at tiden da det var greit å ødelegge fremtida vår snart er forbi».

MDG ønsker å fase ut oljenæringen i Norge i løpet av 15 år.

- I dette valget har MDG gått kraftig frem i hele landet. Vi har vist at det å gjennomføre en radikal klimapolitikk er populært. I 2021 er det stortingsvalg, og da er vi det tydeligste partiet på at vi må sette en sluttdato for oljenæringen, sier Berg til Nettavisen etter talen.

Som Litauen

En av de som reagerer kraftig på uttalelsene er investor Øystein Strai Spetalen, som Nettavisen møter på Paretos årlige oljekonferanse i Holmenkollen onsdag. Han mener at en utfasing av oljenæringen, slik MDG ønsker, vil føre til et voldsomt fall i norsk velstand.

- Uten olje blir det helt annerledes å bo i Norge. Uten olje blir Norge som Litauen. De kan ta seg en tur dit og se hvordan folk har det der, sier Spetalen, som har investeringer i en rekke oljerelaterte selskaper, som blant annet rigg-selskapet Standard Drilling.

- Ekstremistsynspunkt

En annen som reagerer kraftig er Erik Haugane, gründer og sjef for Okea, der han jobber sammen med Sp-nestleder Olav Borten Moe. Han mener MDGs planer for oljebransjen er ekstremistiske.

- Forslaget om å fase ut oljenæringen innen 15 år er jo et ekstremistsynspunkt. Det er lite trolig at de kan få flertall for det, sier han til Nettavisen.

Han sier at det er mye sympatisk med MDGs politikk med miljøvern generelt, men har lite forståelse for det han omtaler som «dommedagsprofetier om klimaet».

- Konsekvensene globalt av å redusere oljeproduksjonen er spesielt perverse for den fattigste delen av befolkningen, som er avhengig av billig energi for å få en bedre levestandard. Her i Norge har vi alltids råd til å ha dyrere energi, men det er noe helt annet i fattige land, sier Haugane.

Ingen billig Tesla?

- Men er det ikke de fattigste som også blir hardest rammet av klimaendringene?

- Det stemmer ikke. Det er de rikeste som blir mest rammet, siden de har mest å tape, sier Haugane.

Han viser til at Norge risikerer å tape store beløp ved at oljenæringen forsvinner.

- Oljeselskapene alene betaler mer i skatt enn all personbeskatning i Norge. Forsvinner de inntektene er det bare å si opp fire femtedeler av all teater, musikkarrangement og barnehager i Norge. Du kan også bare glemme billige teslaer og statlig støtte til fornybar energi, sier Haugane.

- Virkeligheten vil innhente sånne småpartier.

Ut og skyte hester

Han mener at planen om en styrt utfasing av oljeindustrien for å slik gi rom til annen type næringsvirksomhet er meningsløs.

- Det har aldri skjedd at man avvikler noe først for så å få noe bedre. Man fikk ikke biler på 1800-tallet fordi man skjøt alle hestene på 1700-tallet. På sikt vil nok fornybare energikilder, som sol, overta for olje, men ifølge FNs klimapanel er olje fortsatt en betydelig del av energiforsyningen om 50 år, sier Haugane.

Han mener dessuten at folk som vil stenge ned oljenæringen glemmer hvor mange ting man faktisk bruker olje til.

- De vet ikke hva all oljen går til. 16 prosent går til klær, gore-tex-sko og masse andre ting, sier Haugane.

- Men miljøforkjemperne vil vel bli kvitt det også?



- Og de skal erstatte det med hva? Hasjplanter? Jeg husker hvordan det var da jeg vokste opp. Da gikk vi tur med vadmelsbukse og dårlige lærsko. Det var ikke noe særlig. Jeg tror ungdommen i dag, som vokser opp i et ekstremt overflodssamfunn, ikke har peiling på hva som trengs for å ha et godt samfunn. Vi ser at spedbarnsdødelighet går ned globalt, fattigdom går ned, verden går veldig bra. Det er hovedsakelig på grunn av olje og frihandel, sier Haugane.

Mener MDG bør heie på oljebransjen

Alex Schneiter, sjef for Lundin Petroleum, det svensk-sveitsiske oljeselskapet som er et av de største på norsk sokkel, sier han også følger med på politikken i Norge. Sveitseren er litt mer diplomatisk enn Spetalen og Haugane.

KRITISK: Alex Schneiter, Lundin PEtroleum Foto: Halvor Ripegutu

- Jeg har ingen problemer med Miljøpartiet De Grønne, og mange av tingene de ønsker er bra, og vi må bevege oss mot en verden med mindre karbonutslipp - så i den forstand er det ingen motsetning mellom hva vi mener, sier Schneiter til Nettavisen.

- Men hvis jeg har en beskjed til De Grønne så er det at man bør se på hva Norge har oppnådd. Norge er best i klassen, de er et eksempel for verden i form av reguleringer, i form av CO2 -skatt, og når det gjelder utslipp for oljeproduksjon, sier han.

Han mener derfor at miljøforkjemperne bør heie på den norske oljenæringen.

- I stedet for å fase ut oljenæringen i Norge, bør de kjempe for den og legge konstruktivt press på oljeselskapene til å fortsette å være best i klassen, sier han.

Hodet i oljesanden

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, i Oslo, er lite imponert av argumentene til sine meningsmotstandere.

– Man må ha hatt hodet godt ned i oljesanden for ikke få med seg at dette har vært et klimavalg. Vi i De Grønne har gjort vårt beste valg noensinne. Titusenvis av unge har streiket med krav om avvikling av olja. Ikke over natta. Men så fort som mulig. Det er krav vi i De Grønne støtter, sier Berg til Nettavisen.

Hun mener at det politiske Norge må ut av komfortsonen om vi skal løse klimautfordringene for den neste generasjonen.

- Verden må slutte med fossil energi. Vi trenger en regjering som satser hardt på de nye og trygge jobbene, og ikke venter på et nytt sjokk fra markedene hvor mange oljejobber kan forsvinne nærmest over natten, slik som i 2014 og 2015. Verden elektrifiseres i rekordfart. Hvis klimakampen lykkes, vil svært få trenge dyr, norsk olje lenger. Da er det dumt å inngå et veddemål mot klimapolitikken ved å lete etter mer. Hver eneste krone som investeres i olje og gass fremover er en ekstra krone i potten for et ødelagt klima og miljø, sier hun.

I FRONT: Byråd Lan Marie Berg i Oslo har stått i front for den grønne bølgen som ifølge forskere har skyllet over det politiske landskapet i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Klimaflykninger

Hun mener Haugane er mer bekymret for de rikes lommebok enn for «de 20 millioner klimaflyktninger som er allerede på flukt fra flom, tørke, orkaner og annet ekstremvær».

- Det øker nå i omfang og hyppighet som følge av utslipp fra olje, gass og kull, og viser at han har forstått svært lite om hva klimaendringene faktisk innebærer for verdens fattige når avlinger slår feil eller hjemmene deres blir knust til pinnevev av en tyfon, sier hun.

– Norge er rikt på så mye. 9 av 10 i Norge har ingen tilknytning til olja overhodet i sin jobb. Inntektene fra sokkelen hvert år går dessuten inn i oljefondet, ikke direkte til statsbudsjettet. Disse pengene forsvinner ikke så lenge vi investerer fondet klokt. Vår tids største solidaritskamp er klima- og naturkrisen, ikke å fylle mer penger på Norges oljefond. ​ Vi trenger ikke å fortsette å pumpe opp olje, sier hun.

Problem med plast

Hun gir imidlertid Haugane har rett i at mye av oljen også går til andre ting, som petrokjemisk industri, primært produksjon av plastprodukter.

- Det er jo også et kjempeproblem. Sagt litt enkelt: Mens nordmenn plukker plast i fjæra, tjener oljenæringen seg søkkrike på at havene våre fylles med plast. Jeg vil heller at Norge skal bruke våre klokeste hoder til å bygge for eksempel vindmøller til havs enn boreplattformer. Det er slike jobber de unge ønsker seg og verden trenger i dag, sier hun.

– At oljebransjen som jo utvinner fellesskapets ressurser, også betaler mye skatt skulle jo bare mange. De utvinner jo en felles formue. Dessuten forgår jo mye oljeleting på skattebetalerens regning. Egentlig er det helt utrolig at Norge bruker milliarder hvert år på leterefusjon til selskap som ikke betaler en krone i skatt. Vi bør la oljen ligge og ordningen må skrotes, avslutter Berg.