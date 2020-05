Olsen er lei, men kamplysten: - Jeg kan ikke gi meg på dette

Det populære utestedet klaget til Fylkesmannen i mars. Svaret var ikke det han hadde håpet på.

Skjenkebevillingen for utestedet Olsen på Bryn ble inndratt for snart ett år siden, 6. juni 20119. Siden det har innehaver og daglig leder Tom Roger Olsen kjempet en hard kamp mot Oslo kommune for å få tilbake bevillingen.

Det spisset seg til i februar, da saken kom opp i byrådet. Flere politikere undret seg over hvorfor en tilsynelatende enkel sak skulle ta åtte måneder å behandle.

En dag etter behandlingen i byrådet ble utestedet gjenstand for en omfattende rutinekontroll i regi av Akrim-enheten. Olsen fikk mye medieoppmerksomhet, og møtte næringsbyråden til en spiss meningsutveksling NRKs Debatten.

Noen få dager etter dette ble klagen fra Olsen ferdigbehandlet og han mottok avslaget fra byrådet. Olsens advokat anket saken for Fylkesmannen. Nå foreligger svareet:

«Fylkesmannen finner at næringsetatens vedtak om inndragning av skjenkebevilling datert 6.6.2019 er gyldig. Klagen er ikke tatt til følge.»

- Jeg hadde håpet på at alle gode ting var tre. Vi fikk åpne igjen og har fått erstatte tapt omsetning gjennom kompensasjonsordningen. Men klagen ble avvist. Jeg føler at det er noe bakenforliggende her. Jeg kan ikke gi meg på dette, sier Tom Roger Olsen til Nettavisen.

Strid om timelister

Skjenkebevillingen ble inndratt fordi virksomheten og daglig leder ikke lenger ble ansett å ha «uklanderlig vandel» etter alkoholloven. Vedtaket om inndragning av skjenkebevilling ble påklaget av advokat Morten Bryn på vegne av Olsen Restaurant i 24.6.2019.

Advokaten anførte at inndragningen var urimelig og ikke ivaretar formålet med vandelskrav og kommunens ønske om å ramme useriøse aktører. Stridens eple er en tolkning av arbeidslister og hvordan disse føres.

Byrådet mente at utestedet hadde mangelfull kontroll med ansattes arbeidstid fordi det en periode ikke var ført personallister, men arbeidslister, som er en annen måte å registrere arbeidstid på.

I tillegg til advokatens anke har private samlet inn over 5000 underskrifter i håp om å redde Olsen på Bryn.

- Kan ikke overprøve

Advokaten argumenterte anken for at Olsen Restaurant ANS hadde ført formelt og materielt korrekte arbeidsplaner samt at føring av personalliste ikke er del av skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen, og at føring avarbeidsplaner er et lovlig alternativ til personalliste.

Fylkesmannen uttaler i vedtaket at kommunens vedtak er lovlig og at Fylkesmannen ikke har anledning til å overprøve kommunens skjønn i et lovlig vedtak. Klagen avvises blant annet med denne begrunnelsen:

«Det fremgår av vedtak fra Skatteetaten og kontrollrapporter samt vedtak fra næringsetaten at manglende personalliste eller tilstrekkelig detaljert arbeidsplan i tråd med bokføringsforskriften har vært en gjennomgående mangel ved uførte kontroller de siste årene. Fylkesmannen finner at det er konstatert brudd på relevant lovgivning, jf. alkhl. § 1-8 jf. § 1-7b, og at disse bruddene kan føre til ikke bare en advarsel men også inndragning.»

Slik konkluderer Fylkesmannen i Oslo:

«Fylkesmannen viser til at kommunen ved næringsetaten og byrådsavdeling for næring og eierskap har foretatt en saklig og relevant vurdering av bedriftens og styreleders vandel, og vi finner ikke grunn til å tilsidesette denne vurderingen. Den enkelte kommune har stor frihet til å fastlegge sin egen bevillingspolitikk, og Oslo kommune følger egne rutiner for å forhindre svart omsetning og arbeidslivskriminalitet i skjenkenæringen.»