Om få timer kan nordmenn få viktige svar om koronavaksinen

For første gang er direktøren i Statens legemiddelverk til stede på en korona-pressekonferanse.

På fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen vil det være et mannsterkt oppmøte. Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil være der, men det er aller første direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk er med.

Etter det Nettavisen erfarer vil det sannsynligvis komme et anslag om vaksiner, trolig tidspunktet, og presenteres en plan for hvordan utrullingen av vaksinen vil foregå.

- Det er vi som godkjenner vaksiner i Norge, og det er planlagt at pressekonferansen skal handle om vaksiner. Jeg har ikke fått beskjed om at jeg skal si noe i løpet av pressekonferansen, men at jeg er der for å svare på spørsmål, sier Hågå til Nettavisen.

Direktør i Statens legemiddelverk, Audun Hågå, skal svare på spørsmål om vaksiner. Foto: (Statens legemiddelverk)

- Blir gratis

Hågå vil ikke utdype mer overfor Nettavisen enn at han kun skal svare på spørsmål fra journalistene, og at det er regjeringen som skal legge frem dagens nyheter. Tidligere har helse- og omsorsgsminister Bent Høie sagt at koronavaksinen skal bli gratis for nordmenn.

- Vi håper å kunne tilby vaksinen tidlig i 2021, og staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa han på en pressekonferanse i midten av oktober.

Og helseministeren la til:

- Oppdraget innebærer også å gi anbefalinger om prioritert rekkefølge. Vi håper å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning.

Fire mulige kandidater

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa også i midten av oktober at leveransene kan komme innen 2020 er over.

- Nå er det slik at Norge gjennom EU-avtalene har tilgang på fire mulige vaksine-kandidater. Vi håper og tror vi får de første leveransene av vaksine, kanskje før nyttår og at vi kan begynne vaksinering like over nyttår, sa Guldvog til Nettavisen.

- Innen få uker i USA

Det foregår et vaksine-kappløp over hele verden, hvor flere kandidater er i fase 3 som er siste testfase før en godkjennelse. I USA sa president Donald Trump under den siste presidentdebatten med motkandidat Joe Biden at en koronavaksine vil være på plass innen få uker, og at den skal distribueres raskt til det amerikanske folket. Legemiddelgiganten Pfizer har allerede sagt at de trolig vil søke om tillatelse for nødbruk av deres koronavaksine rundt tredje uken i november i år.

I tillegg til koronavaksinen fra Pfizer er det også ventet at legemiddelselskapet AstraZeneca og Oxford-universitetet kan ha en vaksine klar snart. Det er denne vaksinen Norge og EU håper kan være først ute, med de første leveringene allerede i desember.

Så langt har EU formelt underskrevet innkjøpsavtale med AstraZeneca, som skal sikre Europa 300-400 millioner doser, og Norge vil altså få sine doser gjennom EU. WHO har tidligere sagt det er rundt 200 forskjellige vaksinekandidater som er under utvikling,