Om ikke ett stort problem løses flopper elbilene

Milliarder av euro pøses inn og bilprodusenter går drastisk til verks for å løse elbilenes aller største problem.

De er altfor dyre å produsere. For å få råd til dette slutter de å videreutvikle bensin- og dieselbiler. De neste 10 årene vil produsentene stort sett selge dagens løsninger mens de faser inn elbilene.

Resultatet er et skikkelig «vinn eller forsvinn»-veddemål med mange ti-talls milliarder euro og kjente bilmerkers livsgrunnlag i potten.

Gir opp bensin og diesel

Det nær udiskutable motorvalget i enhver bil de siste 100 årene skrotes. De store tyske bilprodusentene stopper utviklingen, og om noen år også produksjonen av bensin- og dieselmotorer. Den såkalte forbrenningsmotoren blir historie.

Avgasskravene har tatt livet av den. Ny teknologi, om kostnadene kommer langt nok ned, gjør at den etter hvert vil bli like savnet som dampmaskinen.

Det høres kanskje enkelt ut, men det er en gigantisk satsing. Elbilene må bli enda bedre, mye billigere, og volumene må bli mye høyere. Den produsenten som ikke lykkes vil med sikkerhet forsvinne.

«All in» for el

Uten å gjøre noe stort nummer ut av det fortalte sjefsstrategen for Volkswagen for en tid tilbake at de har bestemt seg for å fase ut både bensin- og dieselmotorer til fordel for rene elbiler.

Tilsvarende lavmælt uttalte utviklingssjef Markus Schaefer i Daimler Benz, selve selskapet som oppfant bilen for drøyt 100 år siden, noe senere at «vi har ingen planer om å utvikle en ny generasjon forbrenningsmotor». Vi fokuserer på elektriske drivlinjer», la han til.

Begge selskapene vil bruke utviklingsressursene fremover på elmotorer, batterier og elbiler, opplyser de. Sagt på en annen måte, de satser alt de har av penger på å utvikle elbiler. ID fra Volkswagen, e-tron fra Audi og EQC fra Mercedes er bare en bitteliten forsmak av det som kommer.

Denne etter vår mening udiskutabelt største nyheten på over 100 år, ble sluppet så stille og forsiktig at det ikke er rart at nesten ingen har fått det med seg.

Det var kanskje også meningen.

Det klassiske «se-så-flinke-vi-er-blitt-på-elbil-og-derfor-dropper-vi-bensin-og-diesel-PR-stuntet» som vi nesten forventer fra den bransjen kommer nok, men ikke før produksjonslinjer, underleverandører og bilmodeller er klare.

I mellomtiden skal det, og må det, selges mange forbrenningsmotorer for å skaffe penger til elbilprosjektet. Det er ikke noe annet alternativ. Vi vil se noen småforbedringer på bensin- og dieselmotoren, men ikke noe fundamentalt.

Starten på slutten

Bilindustrien jobber i lange sykluser. Dette betyr i praksis at den siste bilen med forbrenningsmotor ruller ut av fabrikken en gang rundt 2030. Det er ikke veldig lenge til. Innen da vil verdens bilprodusenter ha brukt milliarder av euro på å utvikle det vi tror vil bli veldig gode og rimelige elbiler.

Populære fossile bruktbiler

De mange som om 10 år fortsatt har en fossildrevet bil trenger ikke engste seg. Utenfor det som antakelig blir elektrifiserte bykjerner vil de fortsette å leve godt som bruktbiler. Bruksmessig er de som vi alle vet gjennomprøvde, driftssikre og gode.

Vi mener:

Vi her på kontoret er ikke i den minste tvil om at bensin- og dieselmotorer er på vei ut. Det er bare snakk om hvor fort. Rundt 10 år er noe av det raskeste som er mulig å få til. Dette ser vi også tydelig ut ifra hva bilprodusentene prioriterer. De vet utmerket godt at de ikke kan fortsette med bensin- og dieselmotorer. Det er en grense for hvor rene de kan bli. De vet at fremtiden ligger i elbiler, men at prisene må kraftig ned og volumene kraftig opp i de store markedene. Derfor har kanskje ikke valget om å slutte med bensin- og dieselmotorer vært så vanskelig som det kan virke som.

Vippepunktet

Utviklingen fra noen få Think og Buddy på veiene til mange, fancy og designmessig lekre Jaguarer, Audier og Teslaer har gått fort. Norsk elbilsalg vil likevel i mange år fremover være avhengig av de elbilinsentivene vi har i dag. Uten det vil det fort kollapse.

Først når datoen for den sist solgte fossilbilen nærmer seg rundt år 2030 tror vi elbilene er blitt så gode og rimelige at de helt på egenhånd klarer å utkonkurrere bensin- og dieselbilene.

Når vi når det vippepunktet er det ingen vei tilbake. Bare de mest innbitte bensinhodene vil sørge over det.