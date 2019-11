Om noen brenner Koranen, og ingen bryr seg, blir det da bråk?

Politidirektøren og justisministeren har snudd i Koran-saken. Det er klokt. Nå er ikke Sian lenger ytringsfrihetens riddere, og kan framstå som de klovnene de er.

Det meste er allerede sagt i debatten om politiets håndtering av koranbrenningen i Kristianssand.

Kanskje var det den massive motbøren som gjorde at justisminister Jøran Kallmyr snudde, og at politidirektøren kommer med en ny instruks. Kanskje var det resultatet av politiets opptreden:

Dramatiske bilder som gikk verden rundt. Forvirrende videoklipp der det så ut som om politiet beskyttet de som ville brenne. Polititjenestemenn i slåsskamp, kombinert med ild og røyk. Drapstrusler og terrortrusler mot Norge i utlandet.

Les også Politidirektøren må komme med en bedre forklaring

Med andre ord:

Sian fikk det akkurat som de ville. For dette perspektivet er viktig å holde fast på: De ytterst få som vil brenne Koranen gjør det utelukkende for å provosere.

De ønsker maksimal oppmerksomhet, og maksimalt med bråk. Rasende motdemonstrasjoner og politistyrker er det beste de kan få - særlig hvis de kan framstå som ytringsfrihetens riddere mot et uttalt politiforbud.

Politidirektør Benedicte Bjørnland fikk kritikk for å ha sauset inn paragraf 185 (om hatefulle ytringer) i debatten. Skjermdump NRK

Jeg skal ikke gjenta alle argumentene for hvorfor det er riktig å ikke forby brenning av bøker eller hellige symboler. Bare ta med filosofen Einar Øverenget, som i et innlegg i Aftenposten argumenterer for at politidirektørens ordre i praksi er en invitasjon til å møte ytringer med vold:

«Det er ikke vanskelig å tenke seg enkelte provoserende, blasfemiske ytringer på forhånd vil kunne trues med så omfattende represalier at det oppleves som mer bekvemt å forby ytringen enn å skulle håndtere problemene i etterkant. Og hvor er vi da? Man leker, bokstavelig talt, med ilden.»

Jeg har liten tro på at Sian lar seg snakke til fornuft - de kommer nok til å ville brenne Koranen igjen, i alle fall nå. Vi vil også måtte regne med at noen få demonstranter vil møte opp for å vise sin avsky.



Sian og deres frontfigur Arne Tumyr vil nok prøve å brenne Koranen igjen. Foto: NTB scanpix

Men for å holde oss i det filosofiske hjørnet litt til, og trekke inn filosofen George Berkeley, som for 250 år siden skal ha stilt det finurlig spørsmålet:

Hvis et tre faller i skogen og ingen hører det falle, har det da laget noen lyd?

På samme måten kunne vi spørre: Om noen brenner Koranen og ingen bryr seg, blir det da noe bråk? Eller mer konkret:

Hvis noen forhutlede sjeler fra Sian stiller seg opp på et torg en regntrist lørdag for å brenne en bok, politiet tar kontroll med et lite antall demonstranter, og vi andre snur ryggen til eller trekker på skuldrene.

Gidder da Sian å gjøre det igjen? Jeg tror ikke det. Eller som Dana Manouchehri sa det i går på NRK Debatten:

«Hadde vi bare snudd ryggen til dem, så hadde de blitt de klovnene de faktisk er».

Det er verdt et forsøk.