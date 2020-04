Om Sting, skatteparadiser, oljefond og Tangen

I 2009 fikk artisten Sting ti millioner kroner for å spille på en konsert i diktatorstaten Uzbekistan. Konserten ble arrangert av presidentens datter.

Av Erling Borgen, tidligere NRK-medarbeider. Kommentaren sto først på hans Facebook-side og gjengis med tillatelse.

I 2019 spilte Sting på en USA-konsert arrangert av Oljefondets påtroppende leder, Nicolai Tangen. Der fikk den britiske popartisten ni millioner kroner.

150 gjester ble fraktet til USA i to luksuriøse jetfly - og ble bevertet i tre døgn av Tangen.

Den norske regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, lot seg beverte på denne måten. I en uttalelse har han sagt at han reiste som privatperson. Den samme bevertningen fikk Henrik Syse, nestlederen i Nobel-komiteen. Det fikk topp-sjefen for Schibsted-konsernet, Kristin Skogen Lund, Norges FN-ambassadør, Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (som betalte sine utgifter selv), lederen for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, direktør Kristian Røkke i Aker, samt tidligere og avtroppende oljefondsjefer.

Til høsten blir Nicolai Tangen ny oljefond-sjef. En av Norges aller viktigste jobber. Han skal forvalte over 10.000 milliarder kroner.

Tangen har tjent mer en syv milliarder kroner. Han har plassert sine penger i ulike fond blant annet i skatteparadiset Grand Cayman Island.

Da jeg arbeidet med Hilmar Reksten-skandalen på 1980-tallet, reiste jeg til skatteparadiset. Det er et beryktet skatteparadis som gjemmer mange skjulte formuer.

Der hadde Bergens-rederen gjemt unna flere hundre millioner kroner, samtidig som han fikk støtte fra den norske staten for å overleve som reder.

Jeg sto den gang utenfor den bygningen der Nicolai Tangen har registrert mange av sine skatteparadis-selskaper.

Ugland House har registrert nesten 20.000 såkalte skatteparadis-selskaper. Etikkfilosofen Henrik Syse, som var med på turen til USA, er styremedlem i flere av Tangens selskaper på Grand Cayman

Jeg påstår overhodet ikke at Nicolai Tangen har gjort noe som helst galt. Han sier nå han skal trekke seg ut av sine skatteparadis-selskaper. Ved siden av Grand Cayman har han operert i skatteparadisene Jersey og Virgin Island.

Men det er jo fascinerende at den påtroppende oljefond-sjefen har bygget opp sin milliardformue ved bruk av såkalte skatteparadis-selskaper.

For to måneder siden bestemte EU at Grand Cayman skulle settes på en svarteliste over skatteparadis-land.

