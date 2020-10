Omdømmebygging i pandemiens tidsalder

I Norge øker oppslutningen om samfunnsinstitusjonene. Globalt øker merkevareverdien til teknologigigantene - tross omfattende og alvorlige anklager.

Av Janne Log, daglig leder i Samvirkene

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Nå vet vi hvordan pandemien har påvirket omdømmet og merkevarene så langt.

Selskapene som topper Ipsos ferske omdømmeundersøkelse er: TINE, NRK, Coop, Gjensidige og Felleskjøpet.

I tillegg er det økt oppslutning om samfunnsinstitusjonene, særlig Folkehelseinstituttet får ikke overraskende et kjempeløft.

Les også: Det store maktskiftet

Tillit til det offentlige

Nordmenn har alltid hatt høyt tillit til samfunnsinstitusjoner, og det er kanskje forklaringen på at vi vender oss mot disse i kriser og usikre tider.

Og samvirkeeide og statlige eide selskap topper omdømmemålingen. Dette er selskap som har et eierskap nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser - og kunnskap og kompetanse i Norge (Ipsos).

Les også: Nå kommer den virkelige butikkdøden

For kort tid siden slapp BrandZ sin årlige rangering over de internasjonale merkevarene.

Globalt er dette de sterkeste merkevarene; Amazon, Apple, Microsoft, Google og Visa.

De globale teknologimerkevarene fortsetter å øke kraftig i verdi. Vinneren Amazon har nå en merkeverdi på 4.000 milliarder kroner, som er en økning på 32 prosent sammenlignet med i fjor.

Les også: Koronaøkonomien: Noen få vinnere tar alt

Teknologimerkevarene er lite påvirket av anklager om misbruk av markedsmakt og det faktum at de de fire store måtte møte i den amerikanske kongressen og svare på alvorlige anklager.

Mye makt hos de store

I kongressen måtte Apple svare på anklager om at Apple gjennom Appstore bestemmer hvilke apper som får plass på iphonen, og at de gjennom egen betalingsløsning får 30 prosents av alle salg.

Google måtte svare på anklager om at de favoriserer egne og partneres søkeresultat.

Les også: Den amerikanske korona-vinneren

Og Amazon måtte svare på anklager om at de samler inn og bruker brukerdata til å lage egne tilbud, og på den måten presset andre aktører ut av markedet. Amazon beskyldes dessuten for å betale de ansatte lav lønn og gir de ansatte nulltimerskontrakter.

Facebook-fall

Jeg kan ikke se for meg at et norske selskap hadde tålt så alvorlige anklager uten et betydelig fall i omdømme.

Nettavisen Pluss: Etter fire dager med elbilen er konklusjonen klar: Dette holder ikke

Facebook, som er beskyldt for å kjøpe opp konkurrenter og spre falske nyheter, har hatt et lite fall i merkevareverdien. I år kom de på 8. plass mot 6. plass i 2019. Men dette er også et lite fall - gitt omfanget og innholdet av anklagene.

Janne Log. Foto: Cf Wesenberg

Underholdnings-merkenavn stiger

Andre merkevarer som øker kraftig i verdi er merker innen underholdning, som Netflix, YouTube og Xbox. Det samme gjelder merker innenfor behagelig fritids- og sportstøy, som Nike og Adidas. Mens luksusvarene nå utvikler seg negativt.

Den største trenden internasjonalt er at nå kommer de asiatiske merkene for fullt.

Tidligere har de globale merkevarekåringene vært dominert av amerikanske og vest-europeiske merker. I årets BrandZ rangering er 21 av de 100 mest verdifulle merkevarene asiatiske.

Med den veksttakten særlige kinesiske Alibaba og Tencent har, har begge potensial til snart å kunne toppe listen. Den kinesiske mobilappen TikTok har også hatt en enorm vekst under pandemien, og endte som nykommer på topp 100-listen.

Les også: Er det en Arne Rettedal i Trygve Slagsvold Vedum?

Tøft merkevarerace

Globalt blir det tøffere og tøffere å konkurrere i merkevareracet. Nå er det bare de kinesiske teknologigigantene som er sterke nok til å konkurrere med de amerikanske.

Og de sterkeste er foreløpig uberørt av anklager om markedsmakt.

I Norge aksepterer vi langt mindre av de beste. Og selskap med langsiktig og bredt eierskap står sterkt.

Det lover godt for norsk konkurranseevne og den norske modellen.