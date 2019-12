OPEC-landene enige om oljekutt - oljeprisen kraftig opp

OPEC+ har besluttet å kutte oljeproduksjonen med ytterligere 500.000 fat om dagen, noe som gir oppgang i oljeprisen.

NEW YORK (Nettavisen): Nyheten om kutt i oljeproduksjonen kom etter et ministermøte hos Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) på fredag.

Reduksjonen i oljeproduksjonen som OPEC og samarbeidslandene, også kalt OPEC+, nå er enige om, skal pågå ut mars 2020, melder CNBC.

Den nye avtalen, som reduserer produksjonen mer enn ekspertene hadde forventet, betyr en total reduksjon på 1,7 millioner fat om dagen.

Målet for avtalen mellom OPEC+-landene, er å få oljeprisen opp, melder NTB.

Nyheten skaper en oppgang i prisen. Oljeprisen ligger på litt over 64 dollar fatet, og er fredag opp rundt to prosent.

OPEC+ består av de 20 OPEC-landene i tillegg til Russland, Kasakhstan, Malaysia og Mexico.

Norge legger opp til oljepris over 50 dollar fatet



I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen budsjettert for lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten neste år sammenliknet med i år. Regjeringen forventer også en lavere oljepris i året som kommer enn i år.

For 2019 legger regjeringen til grunn en forventet pris på 58,5 dollar per fat. For 2020 er den forventede oljeprisen justert ned til 51,7 dollar per fat etter dagens dollarkurs, eller 476 kroner, som det står i budsjettet.

