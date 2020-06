Opec og samarbeidslandene enige om å forlenge kutt i oljeproduksjonen ut juli

Oljekartellet Opec og samarbeidslandene er enige om å forlenge produksjonskuttet på nesten 10 millioner fat olje daglig ut juli.

Med Saudi-Arabia i spissen ble de 13 medlemmene i Opec enige om å forlenge kuttene i oljeproduksjonen med en måned, opplyser Algeries oljeminister Mohamed Arkab.

Senere samme dag var det duket for nytt videomøte i Opec +, som inkluderer samarbeidsland som Russland og Mexico. De vedtok enstemmig å forlenge kuttene, ifølge energiminister Suhail al-Mazrouei i De forente arabiske emirater, som kaller det en tapper beslutning.

Både nordsjøolje og amerikansk lettolje ble tidligere denne uka omsatt for over 40 dollar fatet, delvis på grunn av håp om at Opec ville vedta fortsatt produksjonskutt. Lørdag steg prisen på nordsjøolje til over 42 dollar fatet.

Priskollaps

Oljemarkedet var fra for overfylt da prisene kollapset under koronapandemien i vår. Rundt 20. april sank prisene til et historisk bunnivå. Ett fat nordsjøolje kostet ned mot 15 dollar fatet, mens prisen på amerikansk lettolje sank under 0.

– Jeg applauderer Opec for å ha nådd en viktig avtale i dag som kommer i en viktig tid der etterspørselen etter olje fortsetter å ta seg opp og økonomier gjenåpnes verden rundt, sier USAs energiminister Dan Brouillette på Twitter.

Avtalen om kutt i oljeproduksjonen ble inngått i april, da det ble klart at koronapandemiens økonomiske ringvirkninger kom til å bli omfattende. I henhold til avtalen har Opec og samarbeidslandene lovet å kutte produksjonen med 9,7 millioner fat daglig i hele mai og juni.

Irakisk usikkerhet

Flere land har imidlertid produsert olje utover den kvoten som fastsettes i avtalen. Blant dem er krigsherjede Irak.

– På tross av de økonomiske og finansielle omstendighetene som Irak står overfor, er landet fortsatt forpliktet til avtalen, sier det irakiske oljedepartementets talsmann Assem Jihad i en uttalelse lørdag.

Analytikere hadde på forhånd ventet at produksjonskuttene ville bli forlenget med en måned, men ikke lenger, ettersom det fortsatt er svingninger i etterspørselen.

(©NTB)