Oppdretter må trolig permittere 25–30 ansatte etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.

NTB møter Bekkeli og broren Karl Erik Bekkeli på kaia i Svolvær i Lofoten. De jobber begge i familiebedriften Salaks, som holder til i Salangen kommune i Troms.

De dro til Lofoten med båt søndag kveld i forbindelse med at fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) skal møte næringen.

Over 7 millioner oppdrettslaks er døde som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms.

– Det er bra at fiskeriministeren stiller opp, og det skulle bare mangle. Det er en stor katastrofe, sier Ken Rune Bekkeli, som er daglig leder i Salangfisk, ett av datterselskapene til familieselskapet Salaks.

– Går ikke konkurs

Selv har de ikke mistet så mange tonn fisk til dødsalgen, men de har mistet et stort antall fisk. Han anslår at de har mistet en slaktevekt på 3.000 tonn av neste års slakting.

– Vi har mistet en tredel av neste års produksjon. Det er alvorlig, men vi går ikke konkurs av den grunn. Situasjonen er selvfølgelig alvorlig for selskapene, men det er mye mer dramatisk for de samfunnene hvor selskapene holder til, sier han.

Ken Rune Bekkeli i Salaks AS frykter for lokalsamfunnene etter at dødsalgen har rammet oppdretterne i nord hardt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Neste år blir det sannsynligvis permitteringer.

– Vi må nok permittere mellom 25 og 30 stykker hvis ikke det kommer avbøtende tiltak. Jeg er spent på hva ministeren sier, sier oppdretteren.

Han nevner en midlertidig utvidelse av kravet til maksimalt tillatt biomasse, som en mulig løsning for å hente inn noe av det tapte og for å holde aktiviteten oppe.

Ringvirkninger

Men Salaks er ikke den eneste bedriften som nå sliter. Langs kysten i Nordland og Troms er mange rammet, og ofte er det hjørnesteinsbedrifter og familiebedrifter i små kommuner.

– Vi er en av regionene med flest familiebedrifter, sier Bekkeli.

Han nevner Ibestad kommune. Der vil slakteriet stå uten fisk i flere måneder framover.

– Det får ringvirkninger. En stor andel av ungene i barnehagen og på skolen har foreldre som jobber der, sier Bekkeli.

– For tidlig

Det er Sjømat Norge som arrangerer møtet hvor fiskeriministeren skal møte oppdretterne og leverandørbedrifter.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier til Klassekampen at det vil komme permitteringer, men at han foreløpig ikke har oversikt over situasjonen.

– Lakseoppdrett er produksjoner med høy biologisk risiko. Siden 2006 har virksomhetene vært i positiv utvikling og med bra avkastning de siste årene, poengterer Ystmark, som derfor mener det er for tidlig å si noe om hva slag type bistand som skal ytes til virksomheter, ansatte og lokalsamfunn.

