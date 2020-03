Oppfordrer til kontaktløs betaling under koronakrisen - likevel må du trykke OK

Nå er beløpsgrensen økt for når du må trykke pin-kode i kassa, men du unngår ikke eventuell korona-smitte likevel. Er du derimot glad i kontanter er det én god nyhet.

Onsdag kveld ble det kjent at grensene for kontaktløs betaling uten PIN-kode økes fra 400 til 500 kroner, på steder som tar BankAxept, for å minimere antall fysiske berøringspunkter der smitte kan overføres gjøres.

Du slipper imidlertid ikke unna trykking på terminalen. Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS som BankAxept er en del av, har forståelse for at folk synes det er rart at de likevel må trykke OK på betalingsterminalen flere steder.

- Vi jobber med å finne løsninger på dette også. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å minimere kontakten med betalingsterminaler, sier hun til Nettavisen.

FLERE TILTAK: Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps forteller at de jobber med å finne flere tiltak de kan gjøre for at du skal slippe å berøre betalingsterminalen mer enn nødvendig under koronakrisen. Foto: Vipps

Hun mener imidlertid det er for tidlig å si når de eventuelt kan få på plass en løsning for dette, og forklarer at de valgte å gjøre det som var raskest å få løst før de går videre til andre problemstillinger.

Les også: Derfor må du trykke OK i kassen

- Mange spør om det

Når veldig mange er i dagligvarebutikkene for tiden, gjør det også at veldig mange trykker på samme OK-knapp, og faren for smitte kan økes. Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at man ikke kommer utenom å trykke OK i kassen.

- Det kreves for å bekrefte at du er Trumf-medlem, forklarer hun.

Det samme gjelder for andre kundefordelsprogram for andre butikkjeder.

Søyland forteller imidlertid at de har sjekket alle muligheter for å se om de kan får gjort noe med dette i denne spesielle tiden.

Les også: Gått sammen om maksimalt åtte kunder i butikken samtidig

- Foreløpig har ikke de som driver med dette klart å knekke koden. Det er mange kunder som spør om hvorfor de må trykke OK, men vi får ikke gjort noe med det nå, sier hun.

Alle butikkene til Norgesgruppen skal ha godt renhold av betalingsterminalene for tiden, og Søyland har også ett godt råd til de som ikke har så lyst til å trykke på OK-knappen.

- Vi oppfordrer til å bruke enden av bankkortet ditt for å trykke OK, anbefaler hun.

FÅR IKKE GJORT NOE: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at de ikke klarer å gjøre noe med at du må trykke OK selv om du betaler under 500 kroner. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Økt omsetning med mobilbetaling

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge forteller at også de vasker bankterminalene sine ofte.

- Samtidig oppfordrer vi kundene til å følge FHI sine råd om håndhygiene. Om du må trykke på tastene på terminalen råder vi til å passe på å ikke ta deg til ansiktet etterpå, sier han.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio

Coop Norge har også opplevd en stor økning i betaling via Coops mobilbetalingsløsningen Coopay.

- Det er nå over 173.000 kunder som har lastet ned appen og benytter denne. Det er i overkant av 43.000 flere enn ved årsskiftet, hvor de fleste har kommet på de siste 14 dagene. Dette er en løsning Coop er alene om, hvor du betaler med mobilen og slipper å taste på bankterminalen, forteller Kristiansen.

ØKNING: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, er fornøyd med økningen de ser i antall som velger betaling via Coopay-appen. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Det er for øvrig også mulig å betale med Apple Pay og Google Pay. Når det gjelder betaling med Google Pay følger det beløpsgrensen for kontaktløs betaling med Visa-kortet. Med Apple Pay kan du må trykke PIN-koden din for kjøp over 200 norske kroner.

Oppfordrer til å være løsningsorientert

Plantasjen, som foreløpig ikke har stengt noen av sine butikker grunnet korona-krisen, er opptatte av smittevern både under betaling og ellers.

- Kundene våre er blitt flinke til å «tæppe», og om de må taste koden sin bruker mange hjørnet på kortet, sier Jørgen Haukaas, driftsjef i Plantasjen, til Nettavisen.

Han mener flere er blitt mer bevisste på dette for tiden.

- Vi ser at det blir mer og mer brukt. Samtidig har vi gode rutiner for å desinfisere betalingsterminalen, sier han.

Les også: Folk hamstrer varer - butikkjedene avlyser priskrigen mot påske

Ikke smitte ved kontantbruk

Det europeiske kringkastingsselskapet Euronews skriver at risikoen for smitte av viruset kan reduseres om du bruker kontanter når du skal betale.

- Vi vet ikke hvor lenge viruset varer på sedler, men vi estimerer at det ikke varer mer enn to timer, sier Stephanie Brickman fra Verdens helseorganisasjon til Euronews.

Hun forteller at viruset ikke vil overleve så lenge på overflater, spesielt ikke på en tørr overflate som en seddel. Samtidig trekker Brickman fram at den viktigste smittekildene heller ikke er ved å berøre en overflate eller en gjenstand.

Les også: Stortinget må beskytte demokratiet i det som blir en økonomisk krisetid for landet

Sizun Jiang, virologekspert (en biolog som jobber med virologi, læren om organiske virus, journ. anm.) og forsker ved Standford University, sier til Euronews at det er viktig å minimere kontakten med overflater, unngå folkemengder og motstå berøring i ansiktet ditt. Vi trenger imidlertid mer informasjon om hvor lenge viruset kan overleve på overflater.

- Generelle studier av koronavirus indikerer at det kan vedvare i flere dager på harde overflater, og varigheten kan øke med lavere temperaturer og høyere luftfuktighet, sier han til Euronews.

- Godt lagarbeid

BankAxept har sammen med norske banker jobbet raskt for å iverksette tiltak som kan bidra til å begrense smitten gjennom betaling i Norge, og ett av tiltakene er å endre grensen for kontaktløs betaling. Endringene trer i kraft fra og med slutten av denne uken, da terminalene må oppdateres for at grensen skal økes.

− Vi har god dialog med norske myndigheter for å vurdere ytterligere tiltak, men det har vært viktig å gjøre det vi kan så fort som mulig. Samarbeidet mellom bankene har vært avgjørende, og denne endringen kunne ikke vært gjort så raskt hadde det ikke vært for norske bankers evne til svært godt lagarbeid, sier Jan Digranes, direktør i Finans Norge, i pressemeldingen fra Vipps.

Les også: Folk gikk bananas i matbutikkene: - Helt spinnvill rekord

Vipps opplyser at cirka 9 av 10 betalinger er på kjøp under 500 kroner, så fra og med neste uke kan de aller fleste kjøp gjennomføres kontaktløst.

− Det var mulig å øke grensen til 500 kroner raskt, og det har vært vår viktigste prioritet. Dersom grensen skal økes mer kan dette gi økt risiko i en sårbar tid, i tillegg til at vi må forholde oss til reguleringer som hadde ført til at det tar lenger tid å gjennomføre, sier Hanne Kjærnes i Vipps.

For kjøp over 500 kroner må man altså taste PIN-koden.

Les også Korona-forbud mot å dra på hytta kan ende i forakt for lover og regler