Oppgang på børsene i  Tokyo, Seoul og Hongkong

Flere asiatiske børser trosser corona-frykten og snur til oppgang.

Til tross for en uendelig rekke med negative corona-nyheter gjennom helgen snur asias viktigste børser til oppgang mandag. Men situasjonen er høyst volatil og retningen endrer seg konstant.

Etter først å falle etter åpning snudde flere av de viktigste asiatisk børsene mandag. Ved lunsjtid lokal tid er hovedindeksen i Tokyo, Nikkei 225, opp 0,14 prosent. I Seoul er hoveindeksen KOSPI i skrivende stund opp 0,25 prosent. I Hongkong er Hang Seng-indeksen opp 0,52 prosent.

Etter to timers handel var Singapores Straits Times-indeks i minus 0,21 prosent, men i en stigende trend. Den har nå vent til positivt terreng med en ørliten oppgang på 0,02 prosent. I Shanghai er hovedindeksen opp hele 1,24 prosent, mens Shenzhens indeks lenge vaket rundt null før den snudde opp og nå er i pluss 2,1 prosent.

I Australia er stemningen dårlig. Sydneys hovedindeks S&P/ASX 200 er ned 1,8 prosent og i New Zealand er hovedindeksen NX 50 ned 2,80 prosent.

Fremtidshandelen på børsen i New York (futures) har i hele helgen antydet nedgang når New York Stock Exchange åpner for handel mandag kveld norsk tid. Nå har pilene snudd og alle de viktigste futures-indeksene er i pluss (ved 03-tiden natt til mandag norsk tid).

