Opplever en vekst på 250 prosent under koronakrisen

Stadig flere bestiller mat til døra, noe også Morgenlevering merker under koronapandemien. Samtidig bidrar de til å holde bakere i jobb.

- Vi har merket en stor økning i antall bestillinger. De siste dagene har vi hatt opp mot 250 prosent økning sammenlignet med tiden før koronaviruset, sier Sara Kjelstrup, daglig leder i Morgenlevering.

Hun tror økningen hadde vært enda høyere dersom de ikke hadde gått tom for mange av varene deres.

- Selv om vi er utsolgt for brød en dag, så kommer det alltid nye dagen etter. Men likevel vil bakerne vi samarbeider med øke kapasiteten nå.

Les også: Har doblet omsetningen etter koronapandemien brøt ut

Kan redde flere arbeidsplasser

Kjelstrup forteller at bakerne ser nedgang i salget på sine egne utsalgssteder, og har derfor økt kapasitet til å levere bakevarer gjennom Morgenlevering.

- Bakere vi jobber med må permittere i deler av driften sin, så hvis vi kan hjelpe noen bakere med å unngå konkurs, der det en hyggelig bieffekt, sier hun.

Samtidig påpeker hun at også avisbudene, som leverer maten fra Morgenlevering, gjør en god jobb.

- De er noen helter som går ut hver natt mens vi sover, og leverer mat på dørmatten eller i postkassen til de som har bestilt. Det gjør også at det er lav risiko for for smitte, siden de jobber såpass isolert, forklarer hun.

Les også: Så lite mat trenger du for å klare deg i to ukers hjemmekarantene (+)

- Meningsfylt

Kjelstrup mener det er bra at de kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk.

- Vi i Morgenlevering ønsker selvfølgelig å bidra i denne vanskelige situasjonen vi står i, og jobber derfor hardt sammen med budene som jobber om natten, bakere og lagermedarbeidere, for å kunne levere mat til enda flere, sier hun.

Samtidig trekker hun fram hvordan det føles å bidra i krisen.

- Det føles veldig meningsfullt å gå på jobb i denne perioden, hvor vi kan bidra til dugnaden. Det synes også våre medarbeidere, sier hun.

Akkurat hvor mye omsetningen til Morgenlevering har økt med under koronakrisen denne måneden, vil ikke bli klart før over påske.

Kolonial doblet omsetningen

Også Kolonial.no ser stor vekst i antall bestillinger fra folk som ønsker mat levert på døra. Onsdag skrev Nettavisen om hvordan de opplever økningen i etterspørsel.

- Vi har doblet omsetningen sammenlignet med fjoråret, og i neste uke ligger vi også på det dobbelte av omsetningen før koronaviruset brøt ut, forteller kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial til Nettavisen.

Les også: Folk hamstrer varer - butikkjedene avlyser priskrigen mot påske

De siste ukene har nordmenn hamstret voldsomt mye mat, i frykt for å havne i karantene eller isolasjon og ikke komme seg på butikken. Det har virkelig Kolonial, som leverer maten direkte på døren til folk, merket i aller høyeste grad.

- Vi opplever en syvdobling av nye kunder hver dag, og vi plukker 300.000 varer hver dag. Mat er viktigere enn noen gang, og også det å få levert maten til alle som trenger det. Det er en enorm vekst, så nå må vi bare brette opp ermene og levere til så mange som mulig, sier hun.