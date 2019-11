Oppleves som svindel fra Norwegian når de lopper folk for penger ved gaten

Her er et tips som vil spare deg for 750 kroner neste gang du flyr Norwegian.

GARDERMOEN (Nettavisen): Etter en timelang kø for å få boardet kveldens (en time utsatte!) fly til New York kommer beskjeden ingen forventet: Dersom håndbagasjen din er for tung, vanker det 750 kroner i straffegebyr ved gaten.

Selvsagt er det greit at flyselskapene har begrensninger på bagasjevekten. Det er heller ikke urimelig at man holder seg innenfor størrelseskravene på håndbagasjen. Men det er urimelig at selskapet ikke opplyser om reglene sine ved innsjekkingen.

I liket med flere titalls andre var jeg booket inn på Norwegians fly til New York fredag 17.45. Flyet går direkte til JFK, og gjør at man normalt rekker en liten tur på byen ved atkomst for de som vil det.

Men ikke denne gang. Flyet var nemlig i utgangspunktet en time utsatt, slik at kvelden i metropolen i utgangspunktet var forkortet. Irriterende, men slikt må passasjerer finne seg i.

Siden reisemålet var New York Marathon hadde jeg pakket rimelig lett, med ønske om å være sikker på at bagasjen kommer frem (det nytter ikke å løpe marathon på nye sko). Derfor hadde jeg lite bagasje, men bagasjen var naturlig nok håndbagasje.

Det gikk helt fint i innsjekkingen som alle må igjennom. Der så personalet all bagasjen min, stilte de sedvandlige spørsmålene om pakkingen. Men ikke et ord om at Norwegian opererer med 10 kg bagasjegrense totalt. Det ble først opplyst ved gaten, og da var det ingen vei tilbake etter å ha stått i over en time i kø for å få boardet.

Det var atskillig forbannelse blant alle de titalls personene som alle ble avkrevde 750 kroner for det som opplevdes som ren svindel. Det er bare å gratulerer Norwegian med noen tusenlapper i økt fortjeneste. Spare flybensin gjør de heller ikke, for bagasjen kom med flyet mot ekstragebyret.

Eier de ikke flyskap?

PS! Hva mener du? Er det greit at flyselskapet ilegger slike gebyrer, eller er det et minimum at de opplyser passasjerene om valget ved innsjekkingen?